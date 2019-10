Un lavoratore indiano non pagato si sdraia sul binario Un volto dello sfruttamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) In provincia di Latina non si parla d’altro. Unieri mattina si è steso su undella stazione di Priverno Fossanova appoggiando la sua testa su una valigia rossa tenuta stretta da fasce nere. Il suo piccolo capitale che intende portare con sé. Qualcuno ha girato un video che sta creando tanta commozione. Il motivo di questo atto viene descrive Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore Eurispes, responsabile scientifico della cooperativa InMigrazione e insignito al merito di cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la sua opera di contrasto allodei braccianti agricoli, prevalentemente indiani. E infatti sulla sua pagina Facebook, Omizzolo scrive: “Oggi unè stato portato alla stazione ferroviaria di Priverno (in provincia di Latina) e abbandonato. Il suo ‘padrone‘ si chiama Giovanni. Questo ...

