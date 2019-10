Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Francesco, Alessandra, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood,, Bianza Atzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè, Ornella Vanoni: sono gli ospiti dela supporto dell'ospedale pediatrico. Il 20 novembre in Vaticano si terrà un grandecon numerosi ospiti musicali del panorama italiano, uniti per sostenere una buona causa. Ad annunciare i nomi dei primi ospiti presenti è stato, in diretta radio su RTL 102.5. L'evento si terrà nell'Aula Paolo VI, a Città del Vaticano, per festeggiare il 150esimo compleanno dell'Ospedale Pediatricoe raccontare tante storie, di cuore e di speranza, legate alla vita quotidiana che scorre dentro al centro di eccellenza nazionale per la cura dii e ragazzi. Non solo musica: nei ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un concerto benefico per il Bambin Gesù con Amadeus: Benji e Fede, Amoroso, Renga, Mahmood, Irama e molti altri tra gli o… - OptiMagazine : Un concerto benefico per il Bambin Gesù con Amadeus: Benji e Fede, Amoroso, Renga, Mahmood, Irama e molti altri tra… - Gianluc54410558 : RT @FabioConcato: #FabioConcato & i Musici in #concerto benefico pro #Associazione_Vela - VENERDI 22/11/2019 ore 20.30 - #Como - #Teatro_Co… -