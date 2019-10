Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 18 | 10

Governo Ultime Notizie : Mieli “Renzi vorrebbe farlo cadere” : Governo ultime notizie: Mieli “Renzi vorrebbe farlo cadere” Nelle ultime settimane, si è sviluppata un’asse imprevedibile: Renzi e Di Maio – rispettivamente leader di IV e del M5S – sembrano andare d’accordo sugli obiettivi della manovra e sulle politiche da attuare con più urgenza. Proprio l’ex segretario dei “dem” ha voluto ribadire a più riprese, dopo la scissione dal PD, di non voler ...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione della Luigi in studio l’Italia deve riformare la legge sull’ ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia lo ha stabilito la Corte di Strasburgo rifiuta la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal governo italiano dopo la condanna che adesso diventa definitiva emessa il 13 giugno scorso un ...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono riprese le ricerche dei 15 dispersi nel naufragio di ieri davanti a Lampedusa nel tragico bilancio ci sono anche 13 morti e 22 migranti tratti in Salvo sono tutte donne le vittime accertate a bordo erano tutti senza salvagente la procura Indaga contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo oggi a Lussemburgo riunione dei ministri ...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fiscale in Italia resta a livelli elevati e pesa sul rafforzamento della capacità competitive di crescita del nostro paese lo ha sottolineato il presidente degli Stati Gian Carlo blangiardo audizione sulla nave davanti alla commissione bilancio del Senato e camera per lanciarlo Inoltre coerente l’obiettivo di crescita programmatica ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Ecco i premi Nobel per la fisica - 8 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sono stati comunicati i premi Nobel per la fisica: Ecco a chi sono andati, 8 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessun ritiro delle truppe americane dalla Siria lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump in una conference call con i reporter della Casa Bianca secondo quanto riportano alcuni media sono tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane nel nord della Siria fermate funzionario sono interessati dall’ordine del presidente ...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio oggi l’aula della camera vuota la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari con un via libera blindato anche dall’ accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo Locatelli della Lega dice voteremo sì e voltiamo ancora pagina parliamo di economia con la nota di aggiornamento al Def intendiamo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi A4 : camion sfonda guard rail - è caos - 8 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4 all'altezza di Verona: ecco cos'è successo, 8 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale se la situazione a Hong Kong dovesse diventare pessima nessuna opzione può essere esclusa ferma la governatrice Lam sulla possibilità di chiedere aiuto la cena contro i manifestanti intanto dopo il video di auguri legati e bendati gli Stati Uniti inseriscono 28 entità cinesi nella lista nera per implicazioni in violazione dei diritti umani contro le minoranze ...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale dall’Italia e dal mondo a sorpresa la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declino l’aumento rispetto a luglio e dello 0,3% a fronte di un andamento Zero stimato dagli economisti riportato dalla Blumberg da inizio anno il passivo e comunque del 4% mentre gli ordini in ribasso segnalano un futuro non brillante i dati contenuti nella relazione sull’economia non ...

NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli supera Spalletti : incontro decisivo - Ultime Notizie - : NUOVO ALLENATORE MILAN, ultime notizie: Pioli o Spalletti? Attenzione però perché c'è il terzo incomodo: spunta l'ipotesi Allegri...

Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e Roberta Frascarelli sono fortemente convinto che dovremmo da soli trovare le soluzioni questa anche la posizione del governo centrale Ma se la situazione dovesse pessima Allora nessuna opzione può essere esclusa Se vogliamo che un con che abbia almeno un’altra sciarpe così la governatrice che eri Lamma in conferenza stampa ha risposto alla domanda su quale fosse il livello di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Torino - estorsione e usura : numerosi arresti : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Torino: numerosi arresti dalle prime luci dell'alba, nei confronti di accusati di usura ed estorsione, 8 ottobre 2019,