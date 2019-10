Ucciso dalla mafia davanti al figlio di 17 anni | Mico Geraci | 21 anni di omertà

Parigi - funzionario della prefettura ammazza quattro persone : Ucciso dalla polizia : Momenti di follia pura a Parigi: un uomo ha aggredito con un coltello degli agenti di polizia nella prefettura sull''Ile-de-la Cité, nei pressi di Notre Dame. Diversi sono i feriti e cinque i morti attestati, tra cui proprio l'aggressore, abbattuto dalla polizia a colpi di arma da fuoco. L'autore de

Parigi - uomo armato di coltello ferisce persone in Prefettura : Ucciso dalla polizia : Allarme giovedì alla Prefettura di Parigi dove un uomo si presentato armato di coltello e si è scagliato sui presenti colpendo diverse persone prima di essere ucciso dai poliziotti in servizio.Continua a leggere

Cesare Terranova : 40 anni fa il magistrato veniva Ucciso dalla mafia : Erano le 08:30 del 25 settembre 1979, quando a bordo di una Fiat 131 il magistrato Cesare Terranova fu ucciso a pochi passi dalla sua abitazione. Un agguato di mafia che coinvolse anche un altro degli uomini dello Stato, vale a dire Lenin Mancuso, il maresciallo della scorta di Terranova, anch'egli ucciso quel drammatico giorno. A quaranta anni di distanza, oggi torna a galla la memoria di questi due storici personaggi, che per combattere la ...

Un migrante appena riportato in Libia dalla Guardia costiera libica è stato Ucciso con un colpo di pistola : Giovedì un migrante sudanese appena riportato in Libia dalla Guardia costiera libica è stato ucciso con un colpo di pistola davanti ai funzionari dell’International Organization for Migration (IOM), un’agenza collegata alle Nazioni Unite che si occupa di migranti. L’uccisione è

Hamza bin Laden - arriva la conferma dalla Casa Bianca : è stato Ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti : La Casa Bianca conferma la morte del figlio di Osama Bin Laden: “Hamza bin Laden, membro di alto rango di al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden – si legge in una nota – è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti nella regione Afghanistan-Pakistan“. Secondo la Casa Bianca, l’uccisione “non solo priva al-Qaeda di importanti competenze di leadership e legame simbolico con il padre, ma mina ...

Andrea Varriale - il collega del carabiniere Ucciso a Roma a fine luglio - è indagato dalla procura militare per “violata consegna” : Andrea Varriale, il collega del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 26 luglio scorso, è indagato dalla procura militare per “violata consegna”, per non aver avuto con sé l’arma di servizio durante il turno di pattuglia di quella

Palermo - il casolare in cui Peppino Impastato venne Ucciso dalla mafia ora è bene pubblico. Fratello del giornalista : “Ha vinto la memoria” : Su un pezzo di legno grezzo appeso al muro c’è scritto: “Peppino Impastato assassinato dalla mafia qui 19.05.78 ore 0.1,50”. Ora questo luogo simbolo diventerà un bene pubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale siciliana, che, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere all’espropriazione del casolare – e del terreno circostante – di Cinisi, in provincia di Palermo, in cui la mafia ...

Bimbo travolto e Ucciso dalla cisterna : "Tristezza infinita" : Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua nelle campagne di Montesano sulla...

Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca - killer confessa in un post su Facebook : «Ho fatto una c***ata per amore» : Tragedia nel novarese, precisamente a Borgo Ticino, dove un ragazzo di 23 anni, Yoan Leonardi, è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano nel corso della notte: all'origine...

Novara - rissa fuori dalla discoteca : giovane Ucciso a coltellate : Marco Della Corte Il ragazzo è morto accoltellato nel corso di una rissa avvenuta fuori da una discoteca, inutili i tentativi da parte del 118 di rianimarlo, la tragedia sarebbe avvenuta per motivi sentimentali Un giovane è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'episodio sarebbe avvenuto per motivi sentimentali. È stato subito richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, ...

Mentone - era italiano il clochard Ucciso dalla polizia : L'uomo, di 53 anni, avrebbe minacciato una pattuglia di poliziotti con un coltello: gli agenti gli hanno sparato uccidendolo. Sulla vicenda la Procura di Nizza ha aperto un'inchiesta. Indagano anche i magistrati italiani.Continua a leggere

Omicidio Acquaviva - Francesco Ucciso a 30 anni dalla moglie : “Fatale una coltellata al fianco” : Francesco Armigero, 30 anni di Acquaviva in provincia di Bari, è stato ucciso con una sola coltellata al fianco. A confessare l'Omicidio è stata la moglie, 29 anni di Sammichele di Bari, con la quale si stava separando. Il delitto si sarebbe consumato al termine di una lite furibonda sulle scale dello stabile in cui la vittima viveva con la nuova compagna. Francesco è stato ucciso nella serata di ieri, giovedì 1 agosto, ad Acquaviva in provincia ...