Twinset presenta la nuova capsule di pigiami firmata da Paola Turani | sul set anche Gnomo

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)firma ladi“Tury XU&B” Ricetta per lamust have della stagione: prendete una buona dose di una top influencer, una manciata di peli arruffati, un pizzico di ironia, metri di tessuti morbidi ed amore a volontà. Miscelate con un pennello ed ecco servita lanightwear and leisure wear dicon Nadine eperU&B. TURY XU&B è lacollection didae ripresa dall’obiettivo della fotografa Nima Benati che ritrae il quotidiano della nostra amata amica, con i suoi inseparabili compagni di giochi. Distribuita nelle boutiquee nel digital store www..com la collezione si compone di: Pigiama in felpa di cotone bianco con stampata l’immagine dei due fantastici animali. Dettagli in check caratterizzano i profili così ...