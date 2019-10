Trump | Siria | ci sfiliamo dalle ridicole guerre tribali

Siria - Trump ha tradito i curdi. L’Isis esulta e noi dobbiamo preoccuparci : “Chi sei? Cosa vuoi da me?”. I suoi occhi. Quegli occhi che celano a stento l’odio, puntati nei miei. E quel mezzo sorriso, di disprezzo. Per un attimo, nello stanzino di tre metri per quattro della base militare di Rmeilan, nel Nord della Siria, i ruoli sono invertiti: lui, il combattente delL’Isis detenuto nelle carceri curde da chissà quanto tempo, è il mio carnefice; io, il suo prigioniero. È il suo sguardo che lo prova. Lo sguardo di chi, ...

I litigi sulla Siria nel governo Trump : Per la seconda volta in nove mesi il presidente ha cercato di ritirare gli Stati Uniti dalla guerra Siriana contro il parere del dipartimento della Difesa, tra gli altri

Siria - viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa : “Da Trump una pugnalata alle spalle - Isis non è sconfitto”. In due mesi aumentati gli attentati : “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord della Siria dai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington ...

Trump pianta in asso i curdi siriani : Il presidente turco Erdogan ha un piano grandioso che gli risolverebbe molti problemi in un colpo solo. Vuole creare in territorio siriano una striscia profonda circa trenta chilometri e addossata al confine con la Turchia, che dovrebbe coprire tutti i circa cinquecento chilometri di confine. In pra

Il pasticcio di Trump in Siria e i dubbi sulla manovra del governo Conte : Donald Trump decreta la morte di qualche decina di migliaia di persone e la fine di popoli come quello curdo. Con il suo solito stile rivoltante e con il modo di trattare la politica internazionale a metà tra la litigata al semaforo e le acrimonie familiari tra eredi malContenti ha stabilito il riti

Siria - Trump : "Uscire da guerre ridicole" : 15.11 "E' tempo per noi di uscire da queste infinite guerre ridicole, molte delle quali tribali, e portare i nostri soldati a casa". E' il tweet con cui il presidente Usa, Trump, conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria. "Combatteremo dove è nostro vantaggio e solo per vincere", ha aggiunto. "Turchia, Europa, Siria, Iran, Iraq, Russia e i curdi dovranno risolvere la situazione e capire cosa vogliono fare con i combattenti Isis ...

