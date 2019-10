Tre Valli Varesine | tutto pronto per la 99ª edizione | percorso | altimetria e favoriti

Diretta Tre Valli Varesine 2019/ Streaming video Rai : orario - percorso e vincitore : Diretta Tre Valli Varesine 2019 Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo giunta alla 99edizione, oggi 8 ottobre,.

Boom sonico a Venezia e Treviso - grande paura a Jesolo - Burano e Cavallino : “le finesTre sembravano rompersi” : Intorno alle 12:00 di stamattina un enorme boato ha scosso il Veneto, da Venezia e Treviso. In modo particolare a Jesolo, Burano e Cavallino il boato è stato fortissimo e ha fatto vibrare le finestre e i portoni delle abitazioni. In base alle prime testimonianze, si sarebbe trattato di un Boom sonico. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia ...

Ferrari - A Roma olTre ottanta storiche del Cavallino - VIDEO : Si è conclusa con successo la terza edizione della Ferrari Cavalcade Classiche, manifestazione ufficiale del Cavallino dedicata ai modelli d'epoca. oltre 80 vetture sono state ammesse all'evento e hanno potuto sfilare tra le strade di Roma, dopo aver percorso nei due giorni precedenti una serie di tappe alla scoperta del Lazio. Nomi impotanti. oltre ai collezionisti italiani ed europei, l'evento ha richiamato partecipanti dagli Stati Uniti, ...

Tre Cime - sul sentiero passano i cavalli - lui si spaventa e precipita nel vuoto. Muore 70enne : La vittima è Thestrup Svend, un turista danese di 72 anni. Da alcune testimonianze ancora da consolidare, sembra che l’uomo, impaurito dalla presenza di alcuni cavalli liberi, si sia spostato ai margini del sentiero perdendo però l’equilibrio ed è caduto per una quindicina di metri.Continua a leggere

STregati dagli occhi verdi di Carolina Stramare - la Miss Italia che sussurra ai cavalli : Non ha ancora chiuso gli occhi, e' frastornata per i mille impegni, tra interviste e foto, e alle strade che si possono ora aprire col titolo di Miss Italia, la pavese Carolina Stramare, ha detto all'Ansa, ci pensera' domani. occhi verdi, capelli castani, nata il 27 gennaio 1999 a Genova, e' fidanzata e lavora da tre anni come modella. E tra le passioni, quella per l’equitazione, che pratica a livello agonistico dall’età di 9 anni. La sua ...