Trasporto aereo urbano | il futuro secondo NASA e Uber

Russia - erutta vulcano in Kamchatka : colonna di ceneri alta 10 km - possibili problemi per il Trasporto aereo [GALLERY] : Un’eruzione in corso nella penisola della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia: al momento l’attività del vulcano Shiveluch non presenta rischi per la popolazione ma potrebbe creare problemi per il trasporto aereo, segnalano i vulcanologi dell’istituto di ricerca Kvert. Secondo gli esperti, al momento la colonna di fumo e cenere generata si innalza per 10 km ma potrebbe arrivare a 15. Le ceneri sono state ...