Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE ANCHE LUNGO LA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORI Roma SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST, Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST, Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA Traffico RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA Traffico RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...

Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...