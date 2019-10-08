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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 | 00 SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E ...

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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18:00 (Di martedì 8 ottobre 2019) SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA   VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE  SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI   ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE  INCIDENTE  ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL  RACCORDO ANULARE FILE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA FLMANIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA   CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma DA DALLA TANGENZIALE A VIA DI TOR CERVARA  LAVORI QUESTA NOTTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD,  A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI  MONTEPORZIO IN USCITA DIREZIONE NAPOLI. RIAPERTURA ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18:00: SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Viale del Muro Torto rallentamenti fra Piazzale Brasile e Via Luisa di Savoia #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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