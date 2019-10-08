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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15 | 30 INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR ...

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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15:30 (Di martedì 8 ottobre 2019) INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST,  Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO  OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA.  SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DELLA STAZONE AURELIA VERCO IL CENTRO E IN USCITA DA Roma TTRA VIA ANASTASIO II E PIAZZA IRNERIO  SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA  ESTERNA TRA CASILINA E SVICNOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA  TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN PROGRAMMA  PER DOMANI MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE NEL TRASPORTO AEREO DEL PERSONALE NAVIGANTE , PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO DI   BLUE PANORAMA E DI ...
Fonte : romadailynews

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