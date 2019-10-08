romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico rallentamenti fra Corso di Francia e Viale della Moschea > Via Salaria #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 07-10-2019 ore 20:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA Traffico RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA Traffico RALLENTATO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA ...
Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 11 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO DELLA A24 FINO A VIA TIBURTINA DIREZIONE FORO ITALICO.SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE PALATINO FINO A PONTE VITTORIO EMANUELE II DIREZIONE PONTE FLAMINIO.. RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST Traffico CONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 09 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA , INTERNA.. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONSUETI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTEMANTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 20 : 00 : SI VA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, TUTTAVIA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE IN SMALTIMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA EINCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E CASILINA. SULLA TANGENZIALE CODE IN ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19 : 00 : CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DOPO UN INCIDENTE ...