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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13 | 30 SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E ...

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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 13:30 (Di martedì 8 ottobre 2019) SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E RALLENTATO VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO  A24 FINO A VIA TIBURTINA  Traffico RALLENTATO  ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA   SI PROCEDE A RILENTO ANCHE  SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’ REGOLARE IL Traffico LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE FINO   ALLE 14.00 MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE SULLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI  AL Traffico DI ZONA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERoma E A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK ...
Fonte : romadailynews

twittersulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea FL1, Poggio Mirteto - Roma Tiburtina: dalle 13 traffico rallentato fra Fara S… - zazoomnews : Traffico Roma del 08-10-2019 ore 12:30 - #Traffico #08-10-2019 #12:30 - josephsayah142 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico -Galleria Giovanni XXIII rallentamenti> Via della Pineta Sacchetti #luceverde #Lazio­ -

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