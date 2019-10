Tottenham | senza Champions stipendi ridotti e niente bonus

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 8 ottobre 2019) I giocatori delpotrebbero vedere ridotto il proprio ingaggio e rischiano di perdere una serie diqualora non si dovessero qualificare per la prossima edizione della UEFALeague. Lo riporta il “Daily Mail”. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha introdotto una struttura retributiva che premia i calciatori della squadra in caso … L'articolo

marcm1969 : RT @ETGazzetta: Clamoroso in #EFLCup: #Tottenham fuori col #ColchesterUtd club di quarta divisione. City e Arsenal senza problemi #COLTOT h… - skillandbet : ?? Pronostici Premier League ? ?? - corsereporter : ?? Cosa succede al Tottenham di #Pochettino? Il 2-7 in Champions ha influenzato gli Spurs che sono caduti anche con… -