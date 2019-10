Torna il mito di Breaking Bad Il cast riunito per il film di Netflix

Offende il carabiniere morto e Torna a scuola : giustizia italiana e altri esseri mitologici : Eliana Frontini, l’insegnante novarese che dopo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aveva pubblicato un commento degno dei migliori haters, è stata riammessa a scuola. Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza“ aveva scritto su Facebook la docente, che si era affrettata a chiedere scusa per non aver riflettuto prima di pubblicare, e che dopo un mese ha fatto marcia indietro ...