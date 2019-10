Torino - Suv parcheggiato senza freno investe 5 bambini : uno sarà operato al cervello : Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi,...

Torino - Suv parcheggiato senza freno investe 5 bambini davanti all'asilo : uno gravissimo : Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi,...

Torino - Suv parcheggiato senza freno investe 5 bambini davanti all'asilo : uno gravissimo : Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi,...

Torino - Suv travolge 5 bambini fuori da un asilo : tre feriti - uno è in pericolo di vita : Cinque bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri, in provincia di Torino. Tre di loro sono rimasti feriti. Uno, trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Anche altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno in codice giallo al Regina Margherita l’altro in codice verde a Chieri. L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicino all’asilo La ...