Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 8 ottobre 2019) Lae TMB hanno siglato una nuovaship commerciale, che lancia il brandfamigliacomedel club giallorosso. «TMB ha scelto di vestire i Giallorossi con un modellosua linea Zero Gravity, collezione che il team indosserà durante le occasioni ufficiali del Club nella stagione, incluse le competizioni … L'articolo TMB by

OfficialASRoma : ?? TMB by Tombolini diventa fashion partner ufficiale dell'#ASRoma ?? - FinancialSs : TMB by Tombolini nuovo fashion partner della Roma #calcio #finanza - SFLFashionista7 : RT @CalcioFinanza: #TMB by #Tombolini nuovo fashion partner della #Roma -