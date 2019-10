The Kolors e Suor Cristina al Premio Mia Martini a Bagnara Calabra

Amici Celebrities – Terza puntata del 05/10/2019 – Tra gli ospiti - Al Bano - Annalisa e i The Kolors. : Non ci era bastato vedere i VIP relegati su un’isola deserta o in una casa lussuosa, né tantomeno vederli correre a perdifiato negli angoli più remoti del Pianeta o dietro i fornelli di una cucina. No. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la Terza puntata di Amici Celebrities, la versione per personaggi famosi del talent show ideato e condotto […] L'articolo Amici Celebrities – Terza puntata del 05/10/2019 – Tra gli ...

Amici Celebrities - 3a puntata/ Diretta - eliminati e ospiti : The Kolors - Benji & Fede : Amici Celebrity: Diretta, eliminati e anticipazioni terza puntata 5 ottobre. ospiti The Kolors, Benji & Fede, Al Bano, Annalisa e Giulia Michelini.

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...

I The Kolors tornano con Gué Pequeno. Stash : «Oggi il pop è di nicchia» : The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 The Kolors: la fotostoria da Amici 14 Stash FiordispinoUna cresta KolorsI Dear Jack all'Arena di Verona Chi ha venduto di più dei talent showThe ...

Ufficiali gli ospiti di Amici Celebrities del 6 ottobre con The Kolors e Benji e Fede : Sono Ufficiali gli ospiti di Amici Celebrities del 6 ottobre, prima del cambio di programmazione che vedrà la prima serata del talent approdare nel palinsesto del mercoledì. Ad arricchire la terza puntata del programma condotto da Maria De Filippi saranno Benji e Fede, che stanno per tornare con un nuovo album di inediti e già in radio con il singolo Sale, in duetto con l'ex concorrente di Tu Sì Que Vales Shari. Il disco - Good Vibes - sarà ...

Anticipazioni Amici Celebrities 5 ottobre : ospiti Benji & Fede e The Kolors : La prima edizione Vip di Amici, continua a stupire il pubblico: per la terza puntata in onda sabato 5 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha arruolato due ospiti molto amati soprattutto dalle giovanissime. A duettare con i personaggi famosi ancora in gara, saranno i The Kolors e Benji & Fede, pronti a tornare sulla scena musicale con un nuovo album. Il talent-show, però, si appresta a cambiare collocazione nel palinsesto Mediaset: dalla ...

Amici - sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto : annuncio importante : Cosa stanno nascondendo Stash e il finto Riccardo Marcuzzo? La verità sui due cantanti di Amici Il sosia di Riki e Stash dei The Kolors hanno fatto un annuncio importante su Instagram. Nelle ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di colui che ha “rubato” l’immagine di Riccardo Marcuzzo, spacciandosi per lui. I […] L'articolo Amici, sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto: annuncio importante proviene da ...

Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste il 7 settembre - da The Kolors a Elettra Lamborghini : Sono Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste. La tappa della manifestazione è quella conclusiva dell'ultima annata di spettacoli che si sono tenuti lungo tutto il Nord Italia con la conduzione di Anna Safroncik. Si riparte con un cast artistico di primo livello, a cominciare dall'ex Pooh Red Canzian che in questi giorni sta tenendo le ultime date del tour, per continuare con The Kolors, forti del successo del singolo Pensare Male con ...

The Kolors - Stash posta una foto e fa impazzire tutti : motivo : The Kolors, nuovo singolo in arrivo? Il piccolo spoiler di Stash Nonostante sia passato qualche anno, i The Kolors sono sempre molto amati. Il gruppo musicale, che ha conosciuto le luci della ribalta grazie ad Amici di Maria de Filippi, non fa altro che collezionare successi, uno dopo l’altro. Fatto sta, però, che dei The […] L'articolo The Kolors, Stash posta una foto e fa impazzire tutti: motivo proviene da Gossip e Tv.

Stash dei The Kolors in lutto - è morto lo zio Jimmy : lutto per Stash, il cantante dei The Kolors. Su Instagram, in alcune story, l’artista annuncia la morte dello zio Jimmy, una figura fondamentale nella sua vita in quanto ha contribuito a trasmettergli l’amore per la musica. Il musicista non esita a dire che forse senza di lui oggi la band non ci sarebbe. Queste le parole con cui Stash comunica ai fan la triste notizia: “Scusate se oggi non posto tanto, per me è difficile anche ...

Stash dei The Kolors colpito da un grave lutto : l’annuncio doloroso : lutto per Stash dei The Kolors: è morto lo zio Ore particolarmente tristi queste per il front man dei The Kolors, Stash. Il motivo? E’ morto il suo amato zio Jimmy. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso insegnante di Amici di Maria De Filippi su instagram, asserendo senza tanti mezzi termini: “Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre…Sei stato l’inizio di tutto questo!” Ovviamente il ...

Lutto per Stash dei The Kolors : “E' difficile - era una persona molto importante” : Il cantante ha condiviso con i follower il momento di particolare tristezza per la perdita dello zio che in qualche modo ha...