Test di Medicina | il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti

Sanità : Zaia - 'sentenza Consiglio di Stato su Test Medicina - ennesimo pasticcio' : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “La sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso degli studenti di medicina è la conferma dell’ ennesimo pasticcio all’italiana in cui quello che aveva la pretesa di essere un grande progetto di selezione si traduce in una con test azione legale e una marea di s

Test di medicina - il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di centinaia di studenti : La sentenza, hanno spiegato gli avvocati che hanno seguito gli aspiranti camici bianchi nel presentare ricorso dopo essere stati esclusi dai Test lo scorso anno, è il risultato della scelta del ministero che ha aumentato di 1.600 unità i posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020. Esattamente una settimana fa sono stati pubbicati i risultati dei Test di medicina per l'anno accademico 2019/2020.Continua a leggere

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sperimentazione diventata indirizzo nazionale : Si chiama “Curvatura biomedica“ e non è altro che la sperimentazione del “ liceo biomedico “, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Test di Medicina - record di ricorsi : come funziona ed entro quando segnalare le irregolarità : Boom di ricorsi al Test di Medicina 2019, dove, secondo dati di Consulcesi, non si erano verificate mai tante irregolarità. Segnalazioni sono arrivate da 27 atenei su un totale di 41, distribuiti in 21 città, con picchi a Roma, Milano e Napoli: ecco la guida in caso di ricorso al Tar del Lazio, a cui possono rivolgersi tutti i candidati entro 60 giorni dalla prova.Continua a leggere