Temptation Island Vip | Anna Pettinelli e il retroscena sulla De Filippi | Ti

Temptation Island Vip - Mila Suarez su Alex Belli e Delia : “Tante risate” : Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip 2019: la frecciata di Mila Suarez Ieri è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island Vip. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati Delia Duran e Alex Belli. Il motivo? Quest’ultimo, dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata tra le braccia di un single, è andato in escandescenza. Una reazione che ha sorpreso i telespettatori, i quali, sui social, hanno ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 7 ottobre : Montalbano vince sullo sprint - Temptation Island Vip sulla lunga distanza : ‘Il Commissario Montalbano’ con l’episodio ‘La Pista di Sabbia‘ su Rai1 torna a vincere la prima serata con 4.458.000 telespettatori e il 19.9% di share. Al secondo posto ‘Temptation Island Vip‘, con 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share (lo share maggiore è dovuto al protrarsi del programma ben più a lungo della fiction di Rai1, fino all’1.06 di notte). Ascolti tv prime time Terzo ...

Temptation Island - Alex Belli : 'Sono geloso e possessivo' - è polemica sul web : La quinta puntata di Temptation Island Vip ha riservato ai telespettatori tanti colpi di scena. Alex Belli è finito nel mirino del web. L'accusa nei confronti dell'attore è quella di aver pronunciato delle frasi poco carine sulla fidanzata Delia Duran. Tutto è iniziato durante il falò dei ragazzi al quale erano presenti anche Gabriele Pippo, Pago e Alex Belli. Quest'ultimo dopo aver visto dei video riguardanti la sua compagna, ha dato luogo ad ...

5 colpi di scena accaduti recentemente a Temptation Island : Mentre la seconda edizione di Temptation Island Vip, il noto reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, volge al termine, non mancano i colpi di scena di cui sono protagoniste le tre coppie rimaste. Di seguito, un elenco dei punti salienti della quinta puntata.

Temptation Island - Pago teso al falò - alla fidanzata : 'Stai flirtando con un ragazzino' : La quinta puntata di Temptation Island Vip andata in onda ieri 7 ottobre in prima serata su Canale 5, ha tenuto con il fiato sospeso i numerosi fan del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che sono rimasti incollati al televisore per vedere l'esito del tanto atteso falò di confronto tra Pago e la fidanzata Serena Enardu. I telespettatori però, dovranno aspettare la puntata di lunedì prossimo per scoprire il destino della coppia che, come ...

Temptation Island Vip - Pago distrutto da Serena : "Soffro come un cane - ora voglio che si aggiusti tutto" : La quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 il 7 ottobre, è stata impegnativa per Pago, fidanzato di Serena Enardu. Il cantautore ha infatti dovuto vedere l'ennesimo video della sua fidanzata avvinghiata tra le braccia del tentatore Alessandro. "Secondo me avrebbe dovuto avere un

Temptation Island Vip 2019 - Alex Belli corre al grido di “non dovete rompere i cog**oni”. E Ciro Petrone lo sbeffeggia : L’edizione 2019 di Temptation Island Vip sarà ricordata per le fughe dei protagonisti. Nella quinta puntata l’attore Alex Belli durante il falò ha avuto una reazione furiosa, colpa di un filmato in cui la fidanzata Delia troppo vicina a un prestante tentatore. Una scenata di gelosia e un gesto di riBellione verso la produzione: la tentata fuga per raggiungere il villaggio delle fidanzate. “Non mi dovete rompere i cog**oni, ...

Temptation Island Vip - Alex e Delia : la nuova frecciatina di Mila Suarez : Temptation Island Vip, Alex e Delia: arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez Alex Belli e Delia Duran stanno portando avanti il loro percorso di coppia a Temptation Island Vip ed ecco che arriva una nuova frecciatina di Mila Suarez. Nel corso della puntata in onda ieri, il pubblico di Canale 5 non ha per […] L'articolo Temptation Island Vip, Alex e Delia: la nuova frecciatina di Mila Suarez proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 7 Ottobre - Montalbano vs Temptation Island Vip : il più seguito : Ascolti Tv 7 Ottobre, Temptation Island Vip vs Montalbano vs Stasera tutto è possibile. Ecco chi ha vinto la sfida degli Ascolti Una nuova settimana è iniziata e, con essa, è incominciata anche la gara settimanale degli Ascolti! Ieri sera la prima grande sfida. Tra Temptation Island Vip su Canale Cinque, il Commissario Montalbano su […] L'articolo Ascolti tv 7 Ottobre, Montalbano vs Temptation Island Vip: il più seguito proviene da Gossip ...

Ascolti tv - bene Temptation Island Vip ma Montalbano è imbattibile. Sempre meglio De Martino : La serie tv ispirata ai romanzi di Camilleri, in onda su Rai1, vince ancora una volta il prime time del lunedì nonostante...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi svela qualche anticipazione : novità impensabili : La quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda lunedì 7 ottobre su Canale5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Pago e Serena Enardu si sono già seduti sul tronco dell'ultimo falò, nel corso del quale molti non detti sono emersi, vecchie ferite e dissapori. Eppure, da quanto anticipato

Temptation Island Vip - Alex Belli tenta la fuga : "Il giochino è finito". Massacrato dal Web : Nella quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale5 lunedì 7 ottobre, Alex Belli ha letteralmente dato in escandescenza. Durante il falò Alessia Marcuzzi ha mostrato all'attore le immagini della sua fidanzata Delia Duran colta in atteggiamenti abbastanza opinabili nei confronti del ten

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi si conferma al 20% : Temptation Island Vip 2, Ascolti quinta puntata: Alessia Marcuzzi ancora oltre il 20% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Temptation Island Vip e per il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share. Il programma di Canale5, dunque, conferma il trend positivo e si assesta ancora una volta sopra il 20% di share, tallonando Il Commissario ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni : La Resa dei Conti tra le Coppie! : Temptation Island Vip sta per giungere al termine e le puntate si fanno sempre più caotiche e ricche di colpi di scena. Le tre coppie rimaste in gioco hanno iniziato anche i falò di confronto in cui si sono detti di tutto ed ecco quindi cosa è successo ma soprattutto cosa succederà nella prossima puntata sull’isola delle tentazioni. A Temptation Island Vip ormai sono rimaste le ultime tre coppie, una presente sin dall’inizio Serena ...