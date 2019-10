Temptation Island Vip | Alessia Marcuzzi svela qualche anticipazione | novità impensabili

Temptation Island Vip - Alex Belli tenta la fuga : "Il giochino è finito". Massacrato dal Web : Nella quinta puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale5 lunedì 7 ottobre, Alex Belli ha letteralmente dato in escandescenza. Durante il falò Alessia Marcuzzi ha mostrato all'attore le immagini della sua fidanzata Delia Duran colta in atteggiamenti abbastanza opinabili nei confronti del ten

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi si conferma al 20% : Temptation Island Vip 2, Ascolti quinta puntata: Alessia Marcuzzi ancora oltre il 20% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Temptation Island Vip e per il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share. Il programma di Canale5, dunque, conferma il trend positivo e si assesta ancora una volta sopra il 20% di share, tallonando Il Commissario ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni : La Resa dei Conti tra le Coppie! : Temptation Island Vip sta per giungere al termine e le puntate si fanno sempre più caotiche e ricche di colpi di scena. Le tre coppie rimaste in gioco hanno iniziato anche i falò di confronto in cui si sono detti di tutto ed ecco quindi cosa è successo ma soprattutto cosa succederà nella prossima puntata sull’isola delle tentazioni. A Temptation Island Vip ormai sono rimaste le ultime tre coppie, una presente sin dall’inizio Serena ...

Temptation Island Vip - Quinta puntata : Falò di Confronto Infuocato tra Serena Enardu e Pago! : Nella Quinta puntata di Temptation Island Vip grandissime emozioni: le tre coppie rimaste nel villaggio sono tutte in profonda crisi. Temptation Island Vip sta giungendo alla fine e le coppie sono arrivate oramai alla resa dei conti. Sono pochi i fidanzati che sono presenti dall’inizio. Rimangono in realtà solo Serena e Pago, la coppia sicuramente più in crisi di questa edizione di Temptation Island Vip 2 . Serena e Pago nonostante i sette anni ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Temptation Island Vip - il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago - video : Quinto appuntamento con il docu-reality di Canale 5: la resa dei conti tra l'ex tronista e il suo compagno.

Temptation Island Vip - Pago e Serena Enardu ai ferri corti : “In sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo” : Falò di confronto per Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. “Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c’entra niente come mi sono comportata”, gli ha detto lei rompendo così subito il ghiaccio. Ma di fronte alle ennesime scene di intimità ed effusioni tra Serena e il single Alessandro, Pago sbotta: “Basta, pianto questa ragazza, non la riconosco più. Io sono allibito per il comportamento di questa ...

“Una come te…”. Temptation Island Vip - Gabriele Franco demolisce Silvia Tirado : l’ha fatto troppo grossa : Temptation Island Vip, la quinta puntata del programma segna uno spartiacque per tantissime coppie confermando quanto visto finora. A quanto pare infatti, l’edizione vip 2019 come già quella nip andata in onda lo scorso mese di giugno, potrebbe essere quella destinata a passare alla storia come quella con il più altro numero di separazioni. I commenti in rete si sprecano e i dubbi aumentano puntata dopo puntata. Quella appena trascorsa è stata ...

Temptation Island Vip - Silvia nomina il padre di Gabriele : "Pippo franco è un comico che...". Web infuriato : Gabriele e Silvia, sono una coppia ormai scoppiata. Durante la puntata di Temptation Island Vip, il figlio di Pippo franco non si è risparmiato: "Ci sono i miei genitori che mi stanno guardando, Alessia", ha confessato Gabriele alla Marcuzzi. Il figlio d'arte, dopo aver visto diversi filmati sulla f

Temptation Island Vip - Pago e Serena ai ferri corti : accuse pesanti al falò di confronto : falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip. "Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c'entra niente come mi sono comportata" ha rotto immediatamente il ghiaccio lei. Secondo Serena infatti il vero problema erano i motivi alla base del suo comportamento, quindi colpe

Temptation Island Vip - Alex Belli nel mirino : lo hanno notato tutti : A Temptation Island Vip la situazione di Alex Belli e Delia Duran non sembra essere delle migliori. Non solo le sfuriate di lui per l’avvicinamento di lei al single Riccardo, ma dopo quello che è successo nel corso della quinta e penultima puntata del reality ha fatto anche discutere il pubblico. Alex Belli è infatti finito nel mirino dei telespettatori più social per due motivi.\\Per lo sfogo con Alessia Marcuzzi al falò e per aver provato a ...

Temptation Island Vip - la confessione ‘intima’ di Pago ad Alessia Marcuzzi : Una situazione delicatissima quella che si è venuta a creare tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. La puntata di lunedì 7 ottobre, la quinta e penultima, si è conclusa con la prima parte del falò di confronto tra il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne, dunque ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ma se per Pago l’esperienza in Sardegna è stata difficile sin dal principio, i nuovi video mostrati nel pinnettu hanno davvero ...

Temptation Island Vip - appuntamento finale : falò di confronto per le ultime tre coppie : Il famoso reality show Temptation Island Vip 2019 si sta avviando alla conclusione. Come si evince dalle anticipazioni diffuse dai canali ufficiali del programma, non mancheranno colpi di scena nell’appuntamento finale. I telespettatori non scopriranno soltanto quale sarà l’esito dell’ultima parte del falò di confronto tra Serena Nardu e Pago. Anche le coppie formate da Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran, arriveranno al ...