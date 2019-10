Tar sospende il prestito dell' Uomo Vitruviano al Louvre Il ministero | decisione

Tar sospende prestito dell'Uomo Vitruviano al Louvre : Il disegno di Leonardo è conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra il ministero dei Beni culturali guidato da Dario Franceschini e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello

Tar sospende prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : La decisione del tribunale amministrativo dopo il ricorso di Italia Nostra. La mostra parigina si aprirà il 24 ottobre

Il Tar sospende il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo : Per ora l’Uomo Vitruviano resta in Italia. Il tar del Veneto ha accolto la richiesta di sospensione urgente di Italia Nostra che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui veniva autorizzato il prestito alla Francia (per 8 settimane) dello Studio di proporzioni del corpo umano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. “Disegno troppo fragile”, si legge nella richiesta dell’associazione, “darlo alla mostra del ...

L’Uomo Vitruviano di Leonardo - il Tar del Lazio sospende il prestito al Louvre : L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci non andrà al Louvre. Almeno per ora. Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Lazio ha sospeso oggi il prestito al museo parigino, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo ...

Il Tar sospende il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Lazio ha sospeso oggi il prestito al museo del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia.Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre.Nello stesso ...

Can Yaman - alias Ferit Aslan - è costretto a sospendere la carriera per la leva miliTare : La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5. La serie televisiva ha riscosso un elevato numero di ascolti. Il successo di questa telenovela era già assicurato dalla partecipazione di Ozge Gurel, conosciuta dal pubblico della quinta rete televisiva per aver prestato il volto a Oyku Acar, protagonista di Cherry Season-La stagione del cuore. Gran parte del merito va anche all'attore turco ...

"Donne in vetrina per aumenTare il turismo" : la Lega toscana sospende consigliere : “Per le dichiarazioni del consigliere regionale Roberto Salvini ho dato indicazione alla capogruppo leghista Elisa Montemagni di procedere alla sospensione del consigliere Salvini dal gruppo stesso”. Lo annuncia in una nota Daniele Belotti, commissario della Lega in toscana, riguardo alla proposta del consigliere regionale di mettere ‘donne in vetrina’ per potenziare il turismo.L’affermazione incriminata di Salvini ...

Libia - Federpesca sospende l’accordo con società legata ad HafTar dopo le proteste di Tripoli : “Insorte diverse sensibilità” : Sarà “rinviata l’operatività dell’accordo” tra Federpesca e la Libyan Military Investment and Public Works Autorithy, società vicina al cosiddetto Esercito nazionale libico (Lna) legato al generale Khalifa Haftar, nemico del governo di Tripoli sostenuto da Italia e Nazioni Unite, che avrebbe permesso ai pescatori di Mazara del Vallo disposti a pagare una quota mensile di pescare in acque libiche. Denaro che, come rivelato ...

Tokyo 2020 - il Cio minaccia di sospendere il Coni : Federica Pellegrini chiede l’aiuto di MatTarella : La nuotatrice italiana ha chiesto al Presidente della Repubblica di difendere lo sport italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 La legge delega potrebbe giocare un brutto scherzetto al Coni, che rischia di essere sospeso dal Cio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, obbligando così gli atleti italiani a partecipare ai Giochi senza il tricolore. Francesco Ammendola/Ufficio Stampa Quirinale/LaPresseFrancesco_Ammendola Una situazione ...

Il Pentagono riTarderà o sospenderà 127 progetti di costruzioni miliTari per finanziare il muro al confine col Messico : Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ritarderà o sospenderà 127 progetti di costruzioni militari per destinare 3,6 miliardi di dollari alla costruzione della barriera al confine con il Messico voluta dal presidente Donald Trump. Lo hanno detto martedì, alle

Caccia - il Tar sospende Calendario venatorio - in Abruzzo non si spara fino al 25 settembre : L'Aquila - Il Presidente del Tribunale Amministrativo d’Abruzzo ha emanato un decreto cautelare che sospende, di fatto, la Caccia almeno per tutto il mese di settembre, almeno sino al 25 settembre. Niente preapertura alla tortora, gazza, ghiandaia e cornacchia il 1 e 2 settembre e niente Caccia a tutte le altre specie, prevista per il 15 settembre. Le doppiette dovranno insomma essere lasciate a casa in quanto il TAR ha disposto che ...

Caccia : il Tar sospende il calendario venatorio fino al 25 settembre in Abruzzo : Questa mattina il Presidente del Tribunale Amministrativo d’Abruzzo ha emanato un decreto cautelare che sospende, di fatto, la Caccia almeno per tutto il mese di settembre, almeno sino al 25 settembre. Niente preapertura alla tortora, gazza, ghiandaia e cornacchia il 1 e 2 settembre e niente Caccia a tutte le altre specie, prevista per il 15 settembre. Le doppiette dovranno insomma essere lasciate a casa in quanto il TAR ha disposto che ...

Tar sospende il divieto d'ingresso - Open Arms verso Lampedusa : Il Tar dà ragione alla Open Arms e dispone che all'imbarcazione venga consentito l'ingresso in acque territoriali italiane

Open Arms : il Tar sospende il divieto di ingresso - Salvini dice no anche a Conte : Il Tar del Lazio ha accettato il ricorso di Open Arms e sospeso il divieto di ingresso della nave della Ong nelle acque territoriali italiane. È stata la stessa organizzazione non governativa spagnola a dare la notizia. La nave è ferma in mare da 13 giorni è ferma in mare con 150 migranti a bordo. «Sulla base della decisione dei giudici ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino». È Lampedusa. Il ricorso era stato presentato il 13 agosto ...