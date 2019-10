Tangenti Lombardia | l’imprenditore svela come pagò 10mila euro al deputato Sozzani

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “Vi racconto il sistema per finanziare i partiti sin dalla Prima Repubblica. Voglio cambiare vita” : “Esiste un sistema sin dagli anni della cosiddetta Prima Repubblica che prevede forme di finanziamento alle strutture di partito“. Parola di Nino Caianiello , il ras di Forza Italia in provincia di Varese, l’uomo accusato dalla procura di Milano di essere stato il gran burattinaio del giro di Tangenti e incarichi in Lombardia . Arrestato il 7 maggio scorso, Caianiello da alcune settimane sta riempendo verbali su verbali davanti ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “C’era un accordo tra me e il deputato Sozzani” : Un accordo tra il deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, e Nino Caianiello , il ras politico accusato di essere il grande burattinaio di un sistema di mazzette e nomine pilotate. A raccontarlo è lo stesso Caianiello , in uno dei tanti verbali riempiti davanti ai pm della procura di Milano. Sugli “incarichi che otteneva la Green Line”, cioè lo studio tecnico da Sozzani, da una società partecipata di Varese “c’era un ...

Tangenti Lombardia - chiuse le indagini per 71 : “Tatarella corrotto pure coi biglietti dei Coldplay e di Juventus-Real Madrid” : Tre biglietti già pagati per il concerto dei Coldplay del 2017 a San Siro. Valore: 902 euro. E poi altri ticket per oltre 2800 euro per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid dello stesso anno a Cardiff. Hanno assunto anche questa forma le presunte Tangenti che l’imprenditore Daniele D’Alfonso avrebbe versato all’ex consigliere comunale milanese ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia Pietro Tatarella, tra i 43 ...