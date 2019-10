Taglio parlamentari | quanto si risparmia davvero

Camere «ristrette» : cosa cambierà con il Taglio dei parlamentari - Il voto finale : L’incognita del referendum. Ma questa svolta peserà sulla tenuta della coalizione (e sulle prossime elezioni). I punti su cui è iniziata la trattativa

Taglio parlamentari - Romeo : “Lega voterà a favore - ma governo dimostri di avere numeri” : “Taglio dei parlamentari? Votiamo a favore alla Camera, come abbiamo votato a favore le prime tre volte. Mi sembra molto chiara la posizione della Lega. Non è che adesso cambiamo idea”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. E puntualizza: “Tuttavia, è chiaro che, dall’altra parte, il governo deve dimostrare di avere i numeri. Uscire ...

Taglio parlamentari - presidio di +Europa contro il ddl. Della Vedova : “Stanno mutilando Costituzione - Pd è corresponsabile” : presidio davanti a Montecitorio, con tanto di finta ghigliottina davanti,l degli esponenti di + Europa per protestare contro il Taglio dei parlamentari. La riforma arriverà in Aula a oggi, con il voto definitivo al ddl che riduce di 230 deputati la Camera e 115 parlamentari il Senato. “Così si dà un colpo di machete alla Costituzione che qualcuno definiva la più bella del mondo – ha spiegato Benedetto Della Vedova – Oggi non ...

Taglio dei parlamentari - ribaltone in Parlamento : perché conviene solo a Matteo Salvini : Se il Taglio dei parlamentari entrerà in vigore saranno eliminate 345 poltrone e la Lega di Matteo Salvini sarebbe il partito meno penalizzato dalla riforma. Anzi. Come dimostrano i sondaggi, nota il Tempo. L'ultima rilevazione di Emg dello scorso 3 ottobre rispecchia l'andamento di tutti i sondaggi

Quanto si risparmia (davvero) con il Taglio dei parlamentari : Passando a 945 a 600 parlamentari, il M5s stima un risparmio di 100 milioni all'anno e quindi di 500 a legislatura. Ma...

Camere «ristrette» : cosa cambierà con il Taglio dei parlamentari Il voto finale : L’incognita del referendum. Ma questa svolta peserà sulla tenuta della coalizione (e sulle prossime elezioni). I punti su cui è iniziata la trattativa

Voto su Taglio parlamentari - l'abruzzese pentastellato Colletti : "Voto contro o mi astengo" : Roma - "Farò una dichiarazione in Aula, ma o Voto contro o dichiaro che non parteciperò al Voto" sul taglio dei parlamentari, la riforma costituzionale oggi al via libera definitivo nell'Aula di Montecitorio. “Da giurista ed abruzzese ho grosse difficoltà a votare Il ddl costituzionale sul taglio dei parlamentari” sono le parole del deputato Andrea Colletti (M5S) a poche ore dal Voto finale della legge sul taglio ...

M5s a un passo dalla scissione - i 30 grillini che non vogliono il Taglio dei parlamentari : Il Movimento 5 stelle rischia la scissione proprio sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del partito guidato da Luigi Di Maio. Venticinque deputati pentastellati (che potrebbero salire a trenta) sono pronti ad affossare la legge che taglia 345 parlamentari, riporta in un retroscena clamo

Riforme : Colletti (M5S) - Taglio parlamentari? Voto contro o mi astengo : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Farò una dichiarazione in Aula, ma o Voto contro o dichiaro che non parteciperò al Voto” sul taglio dei parlamentari, la riforma costituzionale oggi al via libera definitivo nell’Aula di Montecitorio. Lo anticipa all’Adnkronos il deputato M5S Andrea Colletti, che venerdì scorso aveva pubblicato un post su Facebook ammettendo di avere “grosse difficoltà” a votare la ...

Col Taglio dei parlamentari parte la lunga gimcana delle riforme : taglio dei parlamentari, referendum leghista, nuova legge elettorale, e pacchetto di riforme come da intesa siglata dalla maggioranza, nonché fattore tempo. Un insieme di riforme e incastri di date che potrebbe 'impattare' sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica e, in un certo senso, avere ripercussioni sulla 'legittimità' della platea che nel gennaio 2022 dovrebbe scegliere il successore di Sergio Mattarella. Un intreccio ...

Taglio parlamentari - oggi il voto definitivo <br> Di Maio : "Sia trasversale" : Il Taglio dei parlamentari giunge oggi al voto definitivo, in quarta lettura alla Camera. L’iniziativa portata avanti con convinzione dal M5s ha racimolato via via altri consensi, anche solo per convenienza politica. Ora anche Forza Italia si dice disposta a votare la sforbiciata che taglia i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Per gli azzurri Laura Ravetto conferma il sì al Taglio chiedendo però con forza anche ...

Riforme : Violante - ‘con Taglio parlamentari troppo peso a lobby’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ridurre il numero dei parlamentari non è sbagliato, è stato già proposto in diversi progetti, ma il giudizio dipende dal contesto. Se la riduzione cade dal cielo, senza adeguare il resto del sistema, si vengono a creare problemi delicati”. Lo denuncia l’ex presidente della Camera, Luciano Violante, in un’intervista alla Stampa nel giorno in cui l’Aula della Camera si appresta ...

Riforme : Violante - ‘con Taglio parlamentari troppo peso a lobby’ (2) : (AdnKronos) – Secondo Violante, si tratta dunque di una riforma “incompleta” perché “la fiducia al governo continueranno a esprimerla le due Camere separatamente, oppure sarà il caso che queste decidano in seduta comune per evitare che la stabilità cada nelle mani di pochi senatori ‘border line’?” Terza questione, osserva infine, “per effetto delle altre Riforme in discussione, il Senato ...

Riforme : Casini - ‘Taglio parlamentari demagogia - i migliori lasceranno’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Con il taglio dei parlamentari “siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale”. E’ il giudizio senza appello dell’ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini, sulla riforma che l’emiciclo di Montecitorio si appresta a votare oggi. “Si dovrebbe ricordare che ...