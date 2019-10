Taglio parlamentari | oggi il voto definitivo

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ildeigiungeal, in quarta lettura alla Camera. L’iniziativa portata avanti con convinzione dal M5S ha racimolato via via altri consensi, anche solo per convenienza politica. Ora anche Forza Italia si dice disposta a votare la sforbiciata che taglia i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Per gli azzurri Laura Ravetto conferma il sì alchiedendo però con forza anche una revisione della legge elettorale: "Al M5S dico abbandoniamo la mitomania della finta democrazia diretta". Accordo tra le forze di maggioranza: 'Entro dicembre progetto per la nuova legge elettorale' Non solo una nuova legge elettorale, ma un più ampio progetto di riforme che facciano da contrappeso aldei600al posto di 945 significa un risparmio ...

