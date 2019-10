Taglio Parlamentari | Delrio | ' Votiamo si convintamente' ed in aula è bagarre VIDEO

Taglio Parlamentari - Sgarbi furioso con il M5S : 'Ricattate come Mussolini - falsi' (VIDEO) : All'interno della Camera dei Deputati si è discusso di un qualcosa che, da tempo, rientra nelle priorità scelte dal Movimento Cinque Stelle: ossia il Taglio dei parlamentari. Sulla vicenda è intervenuto il deputato Vittorio Sgarbi che si è scagliato contro i grillini e contro la scelta del governo di rendere necessario il voto palese in Parlamento sulla questione. Sgarbi nella cosa ci ha visto una sorta di ricatto ed ha ricordato quando il duce ...

Riforme : Lo Curto (Udc) - 'Taglio Parlamentari renderà acefala sovranità popolare' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Il taglio dei deputati e senatori che sta per essere votato renderà i cittadini per sempre sudditi della super casta concentrando nelle mani dei leader politici tutto il potere che invece dovrebbe avere un parlamento autenticamente rappresentativo e non formato da yes

Dalla "minaccia peronista" al "sì convinto" : la capriola del Pd sul Taglio dei parlamentari : Il taglio dei parlamentari è “uno spot elettorale e basta”. Di più: è una “scorciatoia per indebolire il Parlamento”, anzi per “controllarlo” e renderlo “funzionale” a un progetto politico “peronista”. Peggio: rende più vicino un “collasso democratico” in un contesto che “ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento”. ...

Taglio Parlamentari - Delrio : “I dem votano sì con convinzione”. Contestazioni di Lega e FdI : “Tutte le nostre richieste sono state accolte. La maggioranza ha un impegno forte, preciso su garanzie che prima non c’erano. C’è stato un cambio di passo”. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, annunciando il sì alla riforma che riduce il numero di deputati e senatori da parte del Partito democratico. “Non c’è nessuna cambiale in bianco ma un patto di fiducia tra persone serie” ha ...

Taglio Parlamentari - diretta : Camera vota oggi. M5S : «Deve passare o conseguenze» : Si vota oggi alla Camera la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli...

Taglio Parlamentari - la Lega voterà sì. Il Pd : «Non è più legge populista» : Il Carroccio verso la partecipazione favorevole al voto. La spiegazione dei dem per giustificare i tre precedenti no in Aula rispetto al sì annunciato per oggi. Malumori tra gli M5S

Al via l'ultimo voto sul Taglio dei parlamentari. M5S : "Manteniamo storica promessa" : Si è avviata nell’aula della Camera la seduta per il voto definitivo sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, portandoli in tutto a 600 tra deputati e senatori. Dopo le dichiarazioni di voto dei gruppi è previsto il voto finale che conclude l’iter del ddl fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Essendo un ddl di modifica della costituzione sono state necessarie quattro letture (due per ...

Taglio Parlamentari - Pierferdinando Casini : "Impasto di demagogia privo di senso - vi dico come finirà" : L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il Taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il Taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale". Taglio ...

Taglio dei parlamentari - diretta : oggi il voto alla Camera. M5S : «Passerà o trarremo conseguenze» : Si vota oggi alla Camera la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli...

Taglio Parlamentari - Paolo Becchi : "La Lega deve uscire dall'aula davanti a questo spettacolo indecoroso" : Nel giorno del voto al Taglio dei parlamentari, cardine dell'inciucio tra M5s e Pd (senza quello i grillini non sarebbero mai andati avanti), Paolo Becchi si spende in un suggerimento a Lega e Matteo Salvini. Lo fa su Twitter, dove suggerisce al Carroccio di abbandonare i lavori. "La Lega esca dall'

Camere «ristrette» : cosa cambierà con il Taglio dei parlamentari|Il voto in diretta : L’incognita del referendum. Ma questa svolta peserà sulla tenuta della coalizione (e sulle prossime elezioni). I punti su cui è iniziata la trattativa

Taglio dei parlamentari all’ultimo voto : test per la maggioranza : La Camera dei deputati sta per approvare in via definitiva il disegno di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari. Si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del testo

YouTrend : "Dopo Taglio Parlamentari - M5s e Pd alleati avrebbero maggioranza con Rosatellum" : Dopo il taglio dei parlamentari, se si andasse oggi al voto con il Rosatellum la coalizione M5s-Pd potrebbe avere la maggioranza dei seggi. Lo sostiene una simulazione elettorale pubblicata da YouTrend.Per la precisione, alla Camera i giallo-rossi potrebbero contare su 199 seggi su 392. Basterebbe che ottenessero 2 degli 8 seggi riservati alla circoscrizione Estero per raggiungere la maggioranza assoluta. Le forze ...

Taglio Parlamentari - oggi voto finale. Anche Lega annuncia il sì - M5s : “Momento storico” : L’Aula della Camera riprende l’esame del disegno di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. Perché la riforma, che riduce i deputati a 400 dai 630 attuali ed i senatori a 200 dagli attuali 315, sia definitivamente approvata, trattandosi di un disegno di legge costituzionale, viene richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari a 316 voti. La ...