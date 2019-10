Taglio eletti | Delrio Pd | “Perché prima eravamo contrari? Senza le riforme si rischiava

Maggioranza serra ranghi su Taglio eletti - imperativo nessuna assenza. E nasce patto su riforme : I giallorossi serrano i ranghi in vista del primo vero, e determinante per le sorti del governo stesso, voto parlamentare. L'imperativo e' nessuna assenza, no a defezioni e assenze strategiche che possano mettere a repentaglio la tenuta della Maggioranza e, soprattutto, il via libera definitivo al taglio dei parlamentari. Non che manchino i critici e i malumori all'interno delle forze che sostengono l'esecutivo, compreso il Movimento 5 stelle. ...