Taglio dei parlamentari | ora cosa succede?

Il Taglio dei parlamentari diventa legge : Ora è ufficiale. Il taglio dei parlamentari diventa legge. Infatti la Camera ha approvato in quarta lettura il testo che

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Taglio dei parlamentari - Vittorio Sgarbi durissimo : "Uno stupro come quello avvenuto a casa di Beppe Grillo" : Un Vittorio Sgarbi scatenato come poche volte, quello che si è visto a Montecitorio. Prima che si procedesse al voto sulla riforma del Taglio dei parlamentari presentata dal M5s e avallata da Pd e Italia Viva (nonché votata quasi dall'intera aula), il senatore del gruppo Misto ha voluto affondare il

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Taglio dei parlamentari - Roberto Giachetti : "Oggi voto sì - ma da domani mi batterò per cancellare la legge" : La confusione regna sovrana dentro al Pd. Da sempre. E quanto detto in aula da Roberto Giachetti a ridosso del voto sul Taglio ai parlamentari, voluto dal M5s e appoggiato dal Pd stesso pur di tornare al governo, lo dimostra in modo plastico. Quasi comico. Già, perché Giachetti prende parola per dir

La Camera ha approvato il Taglio dei parlamentari : 553 voti a favore : Con 553 voti a favore, 14 contrari e 2 deputati che hanno preferito astenersi, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. A votare a favore della riforma sono state le forze di maggioranza - M5S, Partito Democratico, Italia Viva e LeU - così come le principali forze di opposizione - Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Tra i 14 contrari ci sono i 3 deputati di +Europa e i 4 ...

Il Taglio dei parlamentari è legge - M5s festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

Il Taglio dei parlamentari è legge : l’annuncio di Fico alla Camera e gli abbracci tra i banchi del governo : Con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti, il taglio dei parlamentari è legge. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo più di tre ore di discussione in Aula, con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi. Dopo l’esito, c’è stato l’abbraccio tra gli esponenti del governo, con Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede che si sono congratulati col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. ...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì (14 i no e due gli astenuti). Conte : «È un passo storico» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì (14 i no e due gli astenuti). Di Maio : «Vittoria del popolo» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5s e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

Taglio dei parlamentari : non ha perso la Ka$ta - ma la politica e la democrazia : Tra applausi scroscianti e grida di giubilo, il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva una pessima riforma della Costituzione, riducendo semplicemente il numero dei parlamentari, in nome di ragioni deboli o vere e proprie bufale. Un enorme spot, una misura non necessaria, che rischia di avere ripercussioni sullo stesso concetto di democrazia.Continua a leggere

Il Taglio dei parlamentari è legge : via libera della Camera con 553 sì - 14 i no. Due astenuti. M5S : «Facciamo la storia» : Il taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Ok finale al Taglio dei parlamentari E la maggioranza è autosufficiente : L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il taglio del numero dei parlamentari. I sì sono stati 553, i no 14, 2 gli astenuti. Per l'approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea (316 voti). Il testo modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione... Segui su affaritaliani.it