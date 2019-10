Superenalotto | ritirato premio da 209 milioni vinto a Lodi

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 8 ottobre 2019) A distanza di due mesi, il misterioso vincitore aldi oltre 209di euro è passato all’incasso: Sisal SpA, concessionaria del gioco, ha reso noto che la schedina è stata presentata per le procedure di ritiro del, a cura di un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato. La vincita più alta mai assegnata nella storia deldi Sisal è stata realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro, in un bar di. Per legge il vincitore aveva a disposizione tre mesi di tempo - quindi fino al 14 novembre - per riscuotere la vincita. La barista: "Anche se sapessi chi ha, non lo direi" "Anche se sapessi chi hanon lo direi”, ha detto, dopo aver saputo del ritiro della supervincita, Marisa Caserini, contitolare del bar Marino dove, il 13 agosto scorso, si è festeggiato per la supervincita. La ...

