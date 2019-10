SuperEnalotto | ecco il vincitore dei 209 milioni | ritira il premio dopo due mesi

SuperEnalotto : centrato il 6. Ecco i numeri vincenti e dove sono stati giocati : centrato un ‘6’ al Superenalotto e al vincitore vanno esattamente 66.369.584,83. La vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita ‘Tabacchi’ situato in via Parma 61, tramite una schedina 5 pannelli. Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000. La combinazione vincente è: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly: 57. Superstar 35. Che la dea bendata abbia deciso di baciare proprio ...