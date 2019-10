“Suicidio” | “tacchini” | “schifezza” Il taglio dei parlamentari passa ma per i Dem non è

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il M5S si riprende la bandiera dell’antipolitica, e il Pd rimane aggrappato alla promessa di varare una legge elettorale. I democrat firmano una cambiale in bianco con la garanzia che forse, un giorno, si proverà a cambiare la legge elettorale. “Suicidio”, “tacchini”, “schifezza”, sono queste le parole che scandiscono i democratici subito dopo aver approvato la riforma che sancisce il definitivodei. Ed è vero che alla fine non si sono verificate sorprese. Con un voto quasi plebiscitario. Il dissenso annunciato infatti si dissolve davanti alla paura di ritornare alle urne. Anche perché mancano ancora tre anni alla scadenza naturale e non si è raggiunto il termine di quattro anni e sei mesi per avere il diritto al vitalizio. Eppure non è un giorno di festa per il Partito ...

