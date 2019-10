Su Alitalia ci sono le condizioni per un' offerta entro il 15 ottobre

Alitalia - De Micheli : “La lettera di Atlantia? Non l’ho letta come un ricatto. Rilancio compagnia e concessioni sono piani separati” : Il dossier Alitalia e il ruolo di Atlantia nel salvataggio restano in cima all’agenda del governo giallorosso. Ieri il premier Giuseppe Conte ha commentato la lettera in cui la holding a cui fa capo Autostrade avverte che “l’avvio di un provvedimento di caducazione non consentirebbe di impegnarsi in un’operazione onerosa di complessa gestione ed elevato rischio” parlando di “inaccettabile commistione“. E ...

Conte mostra i muscoli ai Benetton : Autostrade e Alitalia sono due partite diverse : Quella lettera in cui Atlantia ha legato il salvataggio di Alitalia al tema della revoca della concessione ad Autostrade non va giù a Giuseppe Conte. L’irritazione, esplosa alla riunione di governo convocata ieri, non si placa. Se trattativa deve essere - a soli undici giorni dall’ennesima scadenza - allora c’è da prendere una posizione, è il ragionamento che si fa a palazzo Chigi. Il premier la prende ...

Non solo Alitalia e Whirlpool. Sono 160 le crisi in attesa di soluzione : L'attuale situazione politica ha messo in allarme migliaia di lavoratori che attendono soluzioni ai 160 tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico. Agosto è iniziato con una ventata di ottimismo al dicastero di via Veneto, dove il 5 è stato raggiunto l'accordo per la cessione della Honeywell di Atessa a Baomarc e il 6 è stata trovata l'intesa al tavolo Pernigotti, per la reindustrializzazione del sito di Novi Ligure. Ma ...

Alitalia : Sapelli - ‘va salvata ma le Fs non sono l’ideale’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Sì, credo ancora alla necessità di una compagnia aerea di bandiera anche se l’ipotesi dell’Alitalia con le Ferrovie dello Stato non mi pare ideale ma va valutata”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ l’economista Giulio Sapelli commentando il dossier Alitalia e l’ingresso del gruppo Fs nel capitale. “è un’ipotesi che va approfondita. Di certo ...