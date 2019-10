Storie Italiane | il dolore di Maria Teresa Ruta | Perché devo chiedere scusa ai miei

Storie Italiane - Angelina Jolie fa un appello alle donne : “Fate squadra!” : Angelina Jolie contro la violenza sulle donne. L’appello a Storie Italiane: “Parlate, fate squadra” Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, per lanciare un messaggio a tutte le donne vittime di violenza Angelina Jolie. Raggiunta dall’inviato Valerio Scarponi, l’attrice americana ha detto la sua su questo tema molto delicato, invitando le ...

Maria Teresa Ruta piange a Storie Italiane : “Mi sento dimenticata” : Maria Teresa Ruta a Storie Italiane: “Mi sento di scorta, ma non chiedo niente” Ospite oggi di Storie Italiane con Eleonora Daniele è stata Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria (avuta dal giornalista sportivo Amedeo Goria) per parlare del rapporto difficile con i figli a causa del lavoro (sia suo sia del marito) che li spingevano a essere sempre meno presenti. Verso la fine dell’intervista, però, Maria Teresa Ruta si ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele colpita da Maddaloni : “Era difficile” : Eleonora Daniele ospita Marco Maddaloni a Storie Italiane: “Con Romina all’inizio era difficile…” La conduttrice Eleonora Daniele, nella seconda parte di Storie Italiane, ha intervistato lo sportivo Marco Maddaloni. Quest’ultimo, ovviamente, ha raccontato del suo recente matrimonio con Romina. Un amore iniziato non proprio nella maniera più semprlice. Il motivo? E’ stato lui stesso a confidarlo a Eleonora ...

Eva Grimaldi - la verità su Gabriel Garko a Storie Italiane : Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Eva Grimaldi e l’intervista diventa anche un’occasione per parlare di Gabriel Garko. Come noto, i due furono legati sentimentalmente dal 1997 al 2001 e ora sono grandi amici. La Daniele ha chiesto all’attrice di commentare quanto Garko ha confessato da Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato di “un amico speciale” senza rivelare ulteriori dettagli. La Grimaldi, ora ...

Remo Girone nota un errore a Storie Italiane. Eleonora si giustifica : Storie Italiane, Remo Girone: “La clip era fuori sincrono”. La reazione di Eleonora Daniele Puntata di Storie Italiane come sempre ricca di cronaca nera, di indignazione (nella prima parte del programma) e di ospiti (nella seconda). Prima è stato ospite Raffaele Paganini, grande ballerino, che ha parlato della sua carriera e di questi scandali nel mondo della lirica; poi è stata la volta di Eva Grimaldi attualmente impegnata con ...

Eva Grimaldi a Storie Italiane su Garko : “Bisogna avere rispetto” : Storie Italiane, Eva Grimaldi torna a parlare di Gabriel Garko: “Lo vedo felice” E’ appena terminata una nuova puntata di Storie Italiane. E in questa occasione la conduttrice ha intervistato Eva Grimaldi, la quale è tornata a far discutere in quest’ultimo periodo per via della sua partecipazione a Tale e Quale Show. Stamattina l’attrice ha parlato della sua infanzia, di sua moglie Imma, e non solo. Difatti ad un ...

Storie Italiane - Raffaele Paganini : “Queste cose ti fanno male” : Raffaele Paganini sugli scandali nel mondo della lirica: “Storie che fanno male” A Storie Italiane Eleonora Daniele è tornata ad accendere il fuoco dell’indignazione sugli ultimi fatti di cronaca oltre a parlare anche degli scandali nel mondo della lirica che hanno coinvolto Placido Domingo e Vittorio Grigolo. Il tribunale televisivo, nonché social, non dovrebbe mai interferire con la vita dei protagonisti perché si è sempre ...

Storie Italiane - stop a sorpresa per Eleonora Daniele : perché non va in onda il suo programma : Oggi, venerdì 4 ottobre, la trasmissione di Rai1 Storie Italiane non andrà in onda. Il programma condotto da Eleonora Daniele, interamente dedicato a temi d'attualità e di cronaca, si ferma per un giorno per tornare nuovamente la prossima settimana a partire da lunedì 7 ottobre. Questo per lasciare

Storie Italiane - Filippo Magnini annuncia le nozze con Giorgia Palmas : Ospite di Storie Italiane, Filippo Magnini racconta l’amore per Giorgia Palmas e annuncia le nozze. L’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex nuotatore stanno insieme da un anno e mezzo e hanno alle spalle Storie importanti. Lei è stata legata per diversi anni a Vittorio Brumotti, inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, mentre lui ha vissuto un’intensa relazione con Federica Pellegrini, terminata a causa di progetti per ...

Storie Italiane - lo struggente racconto di Roberto Poletti : "Mi chiamavano straccione" : Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane in onda su Rai1 nella puntata di giovedì 3 ottobre, il giornalista Roberto Poletti, si è raccontato senza censure, tirando in ballo anche dei delicati ricordi del suo passato. "Vengo da una famiglia molto umile e forse quando ero piccolino, prima parlavi

