Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Cautela, monitoraggi, interventi correttivi pronti ad attivarsi in caso di bisogno. È una raccomandazione con un messaggio chiaro quello che la Banca d’Italia dà alimpegnato nella stesura della manovra: il livello di guardia non va abbassato. Luigi Federico Signorini, vicedirettore generale di via Nazionale, esplicita il concetto in audizione al Senato: “Pur con tutti i recenti miglioramenti, losovrano dell’Italia resta il doppio di quello spagnolo, il quadruplo di quello francese. Se vogliamo avvicinarci a questi Paesi, la fiducia non va solo preservata: va rafforzata. Vi devono contribuire tanto le prospettive per i conti pubblici quanto quelle per la crescita dell’economia”. Quindi giù debito e, anche perché - aggiunge - il carattere espansivo della manovra può dispiegarsi solo se i mercati ...

HuffPostItalia : Spread basso e prudenza alta. Le raccomandazioni di Bankitalia al Governo - MarcoLombardo59 : @BenniN1 @Europarl_IT L’Italia tenere basso lo spread, l’Europa controllare che i conti siano in ordine ... che altro? - 1911dc : @VeroDeRomanis @Mezzorainpiu Bce e Qe non sono stati sufficienti a tutti i governi per tenere basso lo spread ??????? -