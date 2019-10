Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sono notizie estremamente incoraggianti quelle che arrivano in queste ore direttamente dal mondo Apple, almeno per quanto riguarda coloro che dispongono di un6S o in alternativa di un6S. I due dispositivi, nonostante siano stati lanciati sul mercato diversi anni fa, sono ancora attuali,dimostrato dal fatto che ad iniziosiano stati collocati all'interno di volantini che noi di OptiMagazine abbiamo trattato con appositi articoli. Oggi 8 ottobre, però, tocca soffermarsi su coloro che hanno riscontrato problemi specifici sotto questo punto di vista. Nello specifico, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, la scelta del produttore è stata quella di inserire gli stessi6S ed6Sin un programma che prevede la loro. Insomma, al di là dei soliti discorsi riguardanti la garanzia, va ...

OptiMagazine : Sostituzione gratuita degli iPhone 6S e 6S Plus a fine 2019: come scoprire se ci rientri anche il vostro… - upi_ch : RT @richiamo_ch: #Richiamo di RUAG Ammotec Schweiz AG: cartucce revolver «GECO .357 Magnum VM» con marchio di fabbricazione «O001, O002, O0… - richiamo_ch : #Richiamo di RUAG Ammotec Schweiz AG: cartucce revolver «GECO .357 Magnum VM» con marchio di fabbricazione «O001, O… -