Sonepar Italia partner del Napoli per la stagione 2019-20

Sonepar Italia partner ufficiale del Napoli Calcio : Sonepar Italia è partner ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, l’azienda leader per la distribuzione di materiale elettrico ha rinnovato oggi il contratto di partnership con la squadra partenopea per la stagione sportiva 2019/20. Sonepar Italia, con i suoi 12 punti vendita nella regione Campania, rappresenta il primo distributore per capillarità sul territorio e contribuisce al risultato nazionale per oltre il 10%. Sonepar Italia ...