Sondaggi politici elettorali | Matteo Renzi sorpassa Forza Italia | Lega e M5S in calo

Sondaggi politici : il PD torna al 20% - cresce il partito di Renzi : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto specializzato SWG per il telegiornale de La7 mostra il buon momento di Italia Viva, il partito fondato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e il calo del Movimento 5 Stelle, staccato di quasi due punti dal partito Democratico di Nicola Zingaretti. Lega ancora irraggiungibile.Continua a leggere

Sondaggi politici Winpoll : regionali Umbria - la sorpresa Ricci : Sondaggi politici Winpoll: regionali Umbria, la sorpresa Ricci A sorpresa, il candidato governatore più conosciuto in Umbria non è nè Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, nè Vincenzo Bianconi, appoggiato da M5S e Pd, bensì Claudio Ricci. L’ex sindaco di Assisi, che corre alle elezioni insieme ad alcune liste civiche, è conosciuto dal 68% degli umbri, più di Tesei e (62%) e Bianconi (61%). A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi ...

Sondaggi politici Analisi Politica - sì a cittadinanza dopo le scuole dell’obbligo : Sondaggi politici Analisi Politica, sì a cittadinanza dopo le scuole dell’obbligo Si è tornato a parlare di ius soli e ius culturae. In particolare di quest’ultimo. In origine il progetto era stato quello di dare la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia se almeno uno dei genitori fosse sul territorio da un certo periodo di tempo. Ora si parla di una concessione condizionata al completamento di un ciclo di ...

Sondaggi politici - secondo gli italiani Matteo Salvini è un leader che ha fallito : secondo gli italiani Matteo Salvini è un "leader che ha fallito": lo ritiene il 45% delle persone intervistate in un Sondaggio di Ipsos. In realtà, comunque, c'è anche un 44% di elettori che ritiene il segretario della Lega ancora come "un leader vincente". La stessa rilevazione considera anche l'opinione degli italiani sulla manovra e sul loro tenore di vita.Continua a leggere

Sondaggi politici Winpoll : bonus pagamenti elettronici - 58% italiani favorevole : Sondaggi politici Winpoll: bonus pagamenti elettronici, 58% italiani favorevole Sì agli incentivi a chi effettua pagamenti elettronici. No a tasse su voli aerei, merendine e gasolio per finanziare l’economia verde e sostenibile. Secondo gli ultimi Sondaggi politici Winpoll per Il Sole 24 Ore, gli italiani approvano a metà le misure sul tavolo della manovra impostata dal governo giallorosso. Il 58% degli intervistati dichiara di ...

Sondaggi politici - supermedia YouTrend : Lega in discesa - calano anche PD e M5S : L'alleanza di Governo non sembra far bene al consenso dei due principali partiti che la compongono: è sostanzialmente questo lo scenario che viene fuori dagli ultimi Sondaggi politici elettorali raccolti nella supermedia di YouTrend per AGI, diffusa il 3 ottobre. Stando alla media delle rilevazioni degli ultimi quindici giorni, effettuata dal confronto di otto diversi istituti di Sondaggi politici (Demopolis, Ixè, EMG, Ipsos, Noto, SWG, Quorum, ...

Sondaggi politici - il centrodestra è avanti (45 - 8%) e batte la maggioranza giallo-rossa (41 - 7%) : Secondo il Sondaggio Index Research, condotto per 'Piazza Pulita' di Formigli, la coalizione di centrodestra, Lega, Forza Italia e Fdi sarebbe più avanti di quella 'giallorossa'. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono dati al 45,8%, mentre la maggioranza di governo, Pd-Cinquestelle, si ferma al 41,7%.Continua a leggere

Sondaggi Politici/ Regionali Umbria : Ricci al 68% - seguono Tesei e Bianconi : Sondaggi Politici, Regionali in Umbria: il candidato della lista civica, Ricci, in vetta nelle preferenze con il 68%, davanti a Cdx e Pd+M5s

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “maggioritario più semplice da capire” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “maggioritario più semplice da capire” Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, istituto specializzato nell’elaborazione dei Sondaggi politici, ha affermato che il sistema maggioritario che la Lega vorrebbe introdurre tramite referendum sarebbe più semplice da capire per le persone, perché “è più simile al modello dei sindaci”. Ecco cos’ha detto a Omnibus, su La7, a proposito di questo ...

Sondaggi politici Winpoll : regionali Campania - De Luca favorito per la riconferma : Sondaggi politici Winpoll: regionali Campania, De Luca favorito per la riconferma Sondaggi politici Winpoll: regionali Campania, De Luca in pole per la riconferma Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è in pole per la riconferma alle regionali che si terranno nel 2020. A sostenerlo è un Sondaggio Winpoll per Il Mattino realizzato tra il 23 e il 25 settembre. Secondo gli ultimi Sondaggi politici, l’attuale presidente della ...

Sondaggi politici : la Lega scende sotto il 30% - Italia Viva recupera : La rilevazione dell'istituto Ixé per la trasmissione di RaiTre CartaBianca mostra il calo dei consensi nei confronti della Lega di Matteo Salvini e apre uno scenario piuttosto interessante: solo una coalizione tra PD, M5s e Italia Viva di Renzi sarebbe in grado di battere il centrodestra alle elezioni con sistema maggioritario.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg - gli italiani d’accordo con la Consulta sul fine vita : Sondaggi politici Swg, gli italiani d’accordo con la Consulta sul fine vita Gli italiani d’accordo con la Consulta. Gran parte degli intervistati da Swg per i propri Sondaggi politici concorda con la sentenza sulla vicenda di Dj Fabo. Il 46% si dichiara molto d’accordo nel considerare non punibile chi aiuta a suicidarsi chi soffre in modo non tollerabile, come ha fatto Marco Cappato. Il 32% lo è abbastanza, per un totale del ...

Sondaggi politici Demos : autonomia - veneti pessimisti : Sondaggi politici Demos: autonomia, veneti pessimisti Il cambio di governo a Palazzo Chigi ha reso pessimisti i veneti circa la possibilità di ottenere l’autonomia in tempi brevi. Secondo un Sondaggio Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, è aumentata dal 27 all’87% la percentuale di chi ritiene che sarà più difficile avere più autonomia con il nuovo esecutivo. Le aspettative della maggioranza dei veneti ...

Sondaggi politici SWG : Lega ancora oltre il 30% - sorride Giorgia Meloni - Renzi in calo : L'evento politico del mese di settembre può senza dubbio essere rappresentato dal fatto che Matteo Renzi è uscito in maniera ufficiale dal Partito Democratico, dando vita la suo progetto politico denominato Italia Viva. C'è attesa, dunque, per conoscere quale sia la valenza in seno all'elettorato in fatto di consenso della nuova realtà della scena politica sapendo che, ben presto, si andrà a conoscere quanto l'ex premier sarà in grado di essere ...