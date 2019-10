Siria | viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa | “Da Trump una pugnalata alle spalle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord delladai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington si è già deciso di ritirare gli ultimi mille soldati impegnati sul territorio e lasciare campo libero al governo turco che, come già successo ad Afrin, punta a mettere le mani sulle aree curde oltre il confine. Ad Ain Issa, nel quartier generale del media team delle Unità di Protezione Popolare curde (Ypg/Ypj), la situazione è tranquilla: i militari bevono il tè e fumano quantità industriali di sigarette insieme ai giornalisti. Se sei italiano, ...

