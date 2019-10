Siria | Turchia inizia l' invasione anti-curdi Usa no via libera | spari nel

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ "60mila terroristi pronti a tornare in Europa" : INVASIONE TURCHIA in SIRIA. Trump ha annunciato il ritiro dai territori curdi SIRIAni, lasciando via libera all'INVASIONE turca.

Media Siria : Turchia bombarda al confine : 11.35 L'artiglieria turca ha colpito nella notte la regione nord-orientale Siriana al confine con l'Iraq. Lo riferisce la Sana, l'agenzia governativa di Damasco. Mostra foto e video dei bombardamenti presso il valico frontaliero di Simalka, tra Iraq e Siria, e corridoio vitale per i rifornimenti militari e logistici della coalizione anti-Isis a guida Usa e per le forze curdo-Siriane. Questa notizia non ha trovato conferma da parte turca né ...

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ Gli Usa fanno chiarezza : "Nessun ritiro delle truppe" : INVASIONE TURCHIA in SIRIA, gli Stati Uniti fanno chiarezza in merito ad un presunto ritiro delle truppe: "Non è previsto alcun ritiro"

Siria - la Casa Bianca : ritiriamo solo 50-100 soldati - nessun via libera alla Turchia : Un funzionario della Casa Bianca cerca di minimizzare l’annuncio di Trump di un ritiro in blocco dalla Siria, respingendo l’ipotesi di un «disco verde» a Erdogan per il massacro degli ex alleati curdi. Il presidente difende la scelta, ma i repubblicani attaccano:?mina la nostra credibilità

Siria - media : “La Turchia ha iniziato a bombardare obiettivi curdi. Nel mirino lo Ypg” : L’artiglieria di Ankara ha iniziato a bombardare obiettivi delle milizie curde ad al-Malikiyah, località Siriana situata nella provincia nordorientale di Hasakah, a ridosso del confine turco. Lo hanno riferito fonti locali citate dal sito del quotidiano ‘Sabah’, secondo le quali nel mirino dell’artiglieria sono finiti “elementi” delle Unità di Protezione del Popolo (Ypg) curdo – che Ankara considera ...

La Turchia inizia a bombardare obiettivi curdi al confine con la Siria : Dopo il via libera Usa parte l’operazione contro le milizie Ypg. Le truppe di Ankara entreranno nel Nord del Paese. L’Ue: soluzione politica

USA : "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...

Trump dà via libera a Erdogan - la Turchia pronta a invadere la Siria. Preoccupazione Onu - Ue e Russia : Il via libera è arrivato ieri. Donald Trump ha parlato con il suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan e lo ha rassicurato: gli Stati uniti non ostacoleranno i piani di Ankara. La Turchia ha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord della Siria ed è pronta a invadere la regione, utilizzando migliaia di uomini, mezzi terrestri e aerei. Un'operazione imminente, "forse sarà oggi, o forse domani", ha ammesso Erdogan, in partenza per una visita di ...

Turchia pronta a invadere il nord della Siria. Ok di Trump - truppe Usa in ritirata : «Via da Guerre ridicole» : Dopo l'annuncio della Casa Bianca del via libera all'operazione militare di Ankara nel nord-est della Siria, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunicato su...

Siria del Nord : la Turchia sarebbe pronta all'invasione : L'Osservatorio Siriano per i diritti umani (Ondus) ha confermato che la Casa Bianca ha dato il via libera alle operazioni di ritiro delle forze armate americane dal Nord-est della Siria, al confine con la Turchia. Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una telefonata tra il presidente Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il dietrofront statunitense, dunque, sarebbe un chiaro segnale di un'imminente invasione militare da parte ...

La Turchia pronta a invadere la Siria Gli Usa ritirano le truppe dal confine : Erdogan lancia un’operazione nel nord del Paese contro i curdi dell’Ypg che hanno combattuto al fianco dell’America contro lo Stato islamico.

L'invasione e il tradimento. Turchia pronta alla campagna di Siria contro i curdi : Il “Sultano” ha deciso, il Tycoon ha dato il via libera. Le truppe americane in Siria si allontaneranno dal confine turco perché Ankara “attuerà presto un’operazione militare pianificata da tempo”. Obiettivo: i curdi. La Casa Bianca dà conto di un colloquio telefonico tra il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Le forze statunitensi ...

Nel nord della Siria ci si prepara "al peggio" : Turchia pronta all'invasione : Ankara sta per avviare un'operazione militare contro i "terroristi", termine abitualmente utilizzato dalle autorità turche...

USA : "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" - Ankara conferma : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...