Siria | Trump annuncia e poi smentisce il ritiro delle truppe Tra guerra e pace solo dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una volta c’erano i Valli d’Adriano, le Muraglie Cinesi, le linee Maginot, le Cortine di Ferro. Adesso, il confine tra, tra giusto e iniquo, può essere labile e sottile come un tweet: tra quello con cui il presidente degli Stati Uniti Donaldildalleamericane dalla– perché è tempo di riportare a casa i ragazzi da quelle guerre “lontane e inutili” – e quello con cui, poche ore dopo, fa una capriola che sarebbecomica se non rischiasse di essere tragica e ridimensiona tutto. Nessun, ma il ripiegamento d’una cinquantina di uomini (su un migliaio). Ora, sono 30 mesi e passa che il magnate presidentecose che non diventano mai vere perché semplicemente poi non le fa (o non ci riesce, o cambia idea). E quindi non dovremmo troppo stupirci della retromarcia, innescata dopo che consiglieri e militari di ...

NicolaPorro : #Trump smobilita le truppe Usa in #Siria e lascia campo libero alla #Turchia di #Erdogan per procedere contro i… - Agenzia_Ansa : Casa Bianca: 'La #Turchia sta per invadere il nord della #Siria'. Colloquio tra #Trump e #Erdogan. Timori per i com… - riotta : Permettere alle truppe turche di Erdogan di entrare senza freni in Siria del Nord è per gli americani un errore par… -