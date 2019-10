Siria | il vero obiettivo dell' invasione turca | creare un protettorato

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ormai è solo questione di ore. Il ministeroa Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nordcontro le milizie curdo-ne Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”.a Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La creazione di una safe zone è necessaria per dare una vita sicura aini e contribuisce alla pace e alla stabilità nella nostra regione”, scrive il ministero in un tweet. Una fonte citata dal quotidiano Hurriyet, ha assicurato che “i preparativi sono stati completati nel minimo dettaglio” e “le Forze armate sono pronte a partire non appena riceveranno l’ordine dalle ...

