Sinodo per l’Amazzonia | dal WWF “rispetto e ascolto per il lavoro dei vescovi | impegno

Il Papa apre il Sinodo per l'Amazzonia : "No a nuovi colonialismi" : Giuseppe Aloisi Papa Francesco inaugura il Sinodo panamazzonico, ribadendo il suo "no" ai "nuovi colonialismi". C'è stato spazio pure per ribadire l'urgenza di una "ecologia integrale" Papa Francesco ha dato il via al Sinodo panamazzonico, quello che può modificare il corso della storia della Chiesa cattolica. Soprattutto perché, tra le ipotesi di discussione, c'è quella dell'estensione del celibato a un particolare tipo di laici, i ...