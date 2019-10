Sicilia : grani antichi - il Russello ibleo nel registro nazionale : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Passa a 28 il numero delle varietà di grani antichi Siciliani iscritti al registro nazionale delle Varietà da conservazione del Ministero delle Politiche Agricole. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Anche la Ruscia, sinonimo Russello ibleo, da oggi potrà fregiarsi del prestigioso riconoscimento ministeriale. Ciò consentirà agli agricoltori che hanno ...

Sicilia : Cnr - nuova stazione marina a Capo Granitola : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regional

Sicilia : Cnr - nuova stazione marina a Capo Granitola (2) : (AdnKronos) – Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di ...