Sicilia : Ars - Claudio Fava nuovo presidente gruppo Misto : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Claudio Fava è il nuovo presidente del gruppo Misto all’Assemblea regionale Siciliana. Succede a Danilo Lo Giudice che da oggi è formalmente transitato nel gruppo parlamentare UDC-Sicilia Vera.L'articolo Sicilia: Ars, Claudio Fava nuovo presidente gruppo Misto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicilia : tagli vitalizi Ars - M5S 'siamo al gioco dell'oca' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Ancora una seduta a vuoto della commissione Ars impegnata sul taglio dei vitalizi agli ex deputati regionali. "Sembra un eterno gioco dell’oca - afferma la deputata del M5S e componente della Commissione Jose Marano - Ieri in Commissione nessun passo avanti, anzi, siamo

Banche : 'governo tuteli occupazione in Sicilia' - Pd presenta odg all'Ars : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’occupazione del settore in Sicilia". Lo prevede un ordine del giorno presentat

Banche : ‘governo tuteli occupazione in Sicilia’ - Pd presenta odg all’Ars : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Bisogna scongiurare che le scelte di riorganizzazione aziendale degli istituti di credito Carige, Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi possano determinare il ridimensionamento dell’occupazione del settore in Sicilia”. Lo prevede un ordine del giorno presentato dal Pd all’Ars nel quale si chiede l’impegno del governo regionale per “salvaguardare i livelli ...

Sicilia : 'disaster manager' nei Comuni - ddl Diventeràbellissima all'Ars : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - L'istituzione obbligatoria, in tutti i Comuni Siciliani, della figura del 'disaster manager'. E' quanto prevede un disegno di legge a firma del capogruppo di Diventeràbellissima all'Ars Alessandro Aricò annunciato oggi durante il suo intervento in Aula per commemorare i

Sicilia : ‘disaster manager’ nei Comuni - ddl Diventeràbellissima all’Ars : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – L’istituzione obbligatoria, in tutti i Comuni Siciliani, della figura del ‘disaster manager’. E’ quanto prevede un disegno di legge a firma del capogruppo di Diventeràbellissima all’Ars Alessandro Aricò annunciato oggi durante il suo intervento in Aula per commemorare il tragico alluvione di dieci anni fa a Giampilieri e Scaletta Zanclea. “Si tratterebbe di un esperto ...

Sicilia : Lupo (Pd) - 'istituire commissione Ars su contratti derivati' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Ho chiesto al presidente Miccichè l’istituzione di una commissione d’indagine dell’Ars che faccia chiarezza sulla vicenda dei contratti 'derivati' sottoscritti dalla Regione Sicilia tra il 2005-2006, anche a seguito delle anomalie denunciate in merito dal vicepresident

Sicilia : Presidente Ars - 'io inseguito da giornalisti fin dentro casa - violenza mai vista' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio una giornalista di La7 mi ha chiamato chiedendomi un’intervista. Io, con molto garbo e molta gentilezza, le ho detto che non avevo intenzione di fare interviste, specialmente con questi di La7, cioè Giletti e company. Ho lavorato fino alle 21, sono tor

Sicilia : comitato zone franche montane - 'all'Ars corsia preferenziale per ddl' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Una corsia preferenziale per la calendarizzazione del ddl sull’istituzione delle zone franche montane in Sicilia che introduce sgravi e incentivi fiscali in favore degli operatori economici delle aree interne dell'isola. E' la richiesta emersa dal tavolo che si è tenut

Sicilia : zone franche montane - domani incontro con associazioni e gruppi Ars : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - incontro sulle Madonie domani, giovedì 26 settembre, per discutere dell'istituzione delle zone franche montane. I rappresentanti dei gruppi parlamentari all’Ars e le principali associazioni di categoria Siciliane si incontreranno a Castellana Sicula, in provincia di Pa

Sicilia : Aricò (Db) - 'Ars approvi riforma rifiuti e tutela territorio' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Si approvi subito il collegato e immediatamente dopo l'Aula affronti due disegni di legge molto attesi e importanti: quello di riforma dei rifiuti e quello sulla tutela del territorio. Si tratta di due emergenze non più rinviabili e su temi come questi tutti i deputat

Sicilia : Lupo (Pd) - 'accuse Musumeci all'Ars gravissime e infondate - governo tace' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "L'accusa rivolta dal governatore Musumeci al Parlamento regionale è gravissima e infondata. Il governo ha perso un anno discutendo dei collegati alla finanziaria, che sono frutto dell'errore di volere approvare una legge di stabilità essenziale quanto inutile, paraliz

Sicilia : Armao - 'Le critiche dell'Ars al Governo? C'è chi parla e c'è chi scrive...' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "C'è chi parla e c'è chi scrive...". Il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, assessore regionale al Bilancio, si limita a rispondere con una battuta all'intervento in aula del Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè che oggi

Fi : Miccichè incontra Berlusconi - 'presto un piano Marshall per la Sicilia' : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Ho incontrato il Presidente Silvio Berlusconi e insieme abbiamo dedicato un’intera serata alla Sicilia: dai saluti ai quattro consiglieri comunali di Catania che hanno aderito a Forza Italia, alla situazione politica ed economica italiana, passando dai progetti da por