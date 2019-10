Siamo vittime degli ‘impegni morali’ del Sistema E anche Calenda se n’è accorto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un interessante libro di Robert B. Cialdini, Giunti editore, dal titolo Le armi della persuasione ci introduce dentro la macchina del mostro. In particolare ci fa vedere e capire come spessomostruosamente manipolati senza rendercene conto. Il testo è davvero interessante e utile perché individua – isolandole e spiegandone i meccanismi – sei forme di condizionamento occulto e soprattutto “automatico”. Quindi, parliamo di processi in cui l’autore della manipolazione non ha un ruolo attivo, ma passivo. Egli non “fa” qualcosa contro di noi per ottenere da noi ciò che vuole. Piuttosto, si limita a sfruttare determinati pattern (schemi ripetitivi di reazione) per lo più inconsci, di cui lui è consapevole e noi no. E nei confronti dei quali l’essere umano finisce per essere quasi sempre vittima. Cialdini ne individua sei: il contrasto, la reciprocità, l’impegno e coerenza, la riprova ...

matteosalvinimi : Secondo il solito parlamentare del PD la colpa delle morti in mare sarebbe mia e dei miei decreti. Qui siamo al del… - UNHCRItalia : Ancora una volta siamo in lutto per la tragica perdita di vite umane in mare. Esprimiamo il nostro dolore per le 30… - _Carabinieri_ : Noi #Carabinieri tutti ci stringiamo forte accanto ai nostri fratelli della @poliziadistato. Insieme a loro piangia… -