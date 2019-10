Sia parla della sua malattia | “Ho dolori cronici Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos”

Taglio parlamentari - oggi il voto definitivo <br> Di Maio : "Sia trasversale" : Il Taglio dei parlamentari giunge oggi al voto definitivo, in quarta lettura alla Camera. L’iniziativa portata avanti con convinzione dal M5s ha racimolato via via altri consensi, anche solo per convenienza politica. Ora anche Forza Italia si dice disposta a votare la sforbiciata che taglia i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Per gli azzurri Laura Ravetto conferma il sì al Taglio chiedendo però con forza anche ...

Siate folli - tagliate i parlamentari! : Nel disinteresse più assoluto del paese radicato nel paese, oltreché nella frenetica rincorsa della politica, quasi tutta, al disinteresse più assoluto del paese da essa sradicato, ma radicato in se stesso, la Camera dei Deputati dovrebbe votare oggi in via definitiva il taglio dei parlamentari. Il

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che Sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

RusSiagate : Gasparri - ‘Conte deve rispondere a Parlamento e Paese’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Conte deve rispondere all’intero Parlamento e al Paese, di alcuni traffici inquietanti che potrebbe aver fatto con i Servizi di sicurezza. è inutile che cerchi di guadagnare tempo e di limitare il confronto ad organismi riservati, prendendo a pretesto anche i ribaltoni di cui è stato tra i promotori e beneficiari nelle ultime settimane. Non basta parlare al Copasir”. Lo afferma il senatore di ...

RusSiagate : Gasparri - ‘Conte deve rispondere a Parlamento e Paese’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Conte deve rispondere all’intero Parlamento e al Paese, di alcuni traffici inquietanti che potrebbe aver fatto con i Servizi di sicurezza. è inutile che cerchi di guadagnare tempo e di limitare il confronto ad organismi riservati, prendendo a pretesto anche i ribaltoni di cui è stato tra i promotori e beneficiari nelle ultime settimane. Non basta parlare al Copasir”. Lo afferma il ...

RusSiagate - Vincenzo Scotti : "Mifsud parlava troppo per essere una spia" : Vincenzo Scotti a 86 anni ne ha viste tante, da ministro Dc, e ora attira nuovi riflettori con la sua Link Campus University, l’ateneo romano che viene accostata ora a questo ora a quel servizio di intelligence. Che ha avuto fra i suoi professori il maltese Joseph Mifsud, considerato il motore del “Russiagate”. In un’intervista alla Repubblica, Scotti respinge l’accusa americana secondo cui Mifsud è una spia ...

Def : Faraone a MiSiani - ‘prima di parlare conviene studiare’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Misiani, Italia Viva vuole abbassare le tasse sul lavoro. Ma non vogliamo aumentare l’IVA. Quando ha governato Renzi abbiamo diminuito le tasse sul lavoro di 22 miliardi di euro all’anno, non di 2. Prima di parlare forse conviene studiare. Buona serata”. Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo Italia viva al Senato. L'articolo Def: Faraone a Misiani, ‘prima di parlare ...

Def : Faraone a MiSiani - ‘prima di parlare conviene studiare’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Misiani, Italia Viva vuole abbassare le tasse sul lavoro. Ma non vogliamo aumentare l’IVA. Quando ha governato Renzi abbiamo diminuito le tasse sul lavoro di 22 miliardi di euro all’anno, non di 2. Prima di parlare forse conviene studiare. Buona serata”. Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo Italia viva al Senato. L'articolo Def: Faraone a Misiani, ‘prima di parlare ...

Paolo Gentiloni da commissario all’Europarlamento : fisSiamo priorità in Patto Ue - non Sia “un carciofo” : Il Patto Ue di stabilità e di crescita ha bisogno di una revisione, meglio se attraverso modifiche legislative (e non solo con operazioni interpretative), perché vanno individuate poche priorità chiare per quanto riguarda i settori in cui applicare la "flessibiltà", come per gli investimenti per l'ambiente e quelli per la coesione; altrimenti rischia di "diventare una sorta di 'carciofo' dal quale si tolgono elementi con esenzioni in troppi ...

“Non l’ha data vinta al cancro”. AlesSia Marcuzzi - le lacrime in diretta mentre parla di Nadia Toffa : È iniziata nel miglior modo possibile, forse nell’unico, appunto, possibile. Parliamo de Le Iene che naturalmente è cominciato con un commovente omaggio a Nadia Toffa. Cento colleghi che hanno vestito l’abito da Iena, sono entrati in studio accolti da un applauso. Poi, Alessia Marcuzzi ha preso la parola e ha emozionato il pubblico, ricordando l’amatissima inviata e conduttrice de ‘Le Iene’ scomparsa lo scorso 13 agosto. Alessia Marcuzzi, senza ...

Il sondaggio sull'eutanaSia che inchioda governo e parlamento : Solo l'8% degli italiani si dice contrario a una legge sull'eutanasia. Eppure il dibattito sul fine vita sembra essersi...

Charles Leclerc F1 - GP RusSia 2019 : “Dobbiamo migliorare sul passo gara. La strategia? Dovrò parlare con il team” : Non era sicuramente questo il risultato che più desiderava il monegasco Charles Leclerc al termine del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, sul tracciato di Sochi. Il 21enne del Principato, in pole position, è giunto terzo al termine di una gara nella quale la strategia Ferrari era quella di favorire la doppietta tutta “Rossa”, con un Sebastian Vettel agevolato dall’effetto scia al via ma poi, almeno per ...

Mattia Binotto F1 - GP RusSia 2019 : “Il nostro obiettivo è la doppietta. Abbiamo parlato per la partenza” : A pochi minuti dal via del GP di Russia (ore 13.10), sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, cresce la tensione. Le Ferrari partiranno dalla prima e terza posizione con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel e, a differenza delle Mercedes, inizieranno la loro corsa con gomme soft, mentre la scuderia di Brackley ha puntato su una scelta diversa, ovvero le mescole medie, per essere più veloci dopo diversi giri. Convinto delle ...

Il Cagliari vola sulle ali dell’entuSiasmo - Maran presenta la sfida contro il Verona e parla di Nainggolan : Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo, adesso la sfida in casa contro il Verona, buone indicazioni per Maran che recupera il centrocampista Nainggolan: “non ha ancora il minutaggio completo – ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – ma se e’ convocato significa che puo’ essere utilizzato. contro il Napoli e’ stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un ...