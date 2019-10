Sesto figlio per James Van Der Beek | il Dawson di Dawson’s Creek si scaglia contro il

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) La famiglia Van Dernon sa cosa sia la crisi di natalità: la moglie dell'attoreVan Der, per tutti e per sempre ildi's, aspetta il. La già numerosa famiglia si allargherà ancora con un nuovo bebè, atteso per il prossimo anno. La coppia, che è sposata dal 2010, ha rivelato la lieta notizia lunedì sera. "Siamo entusiasti oltre ogni immaginazione di annunciare che un altro piccolo fagottino di gioia ci ha scelto per essere la sua famiglia", hanno raccontato i due genitori, rivelando anche che la donna ha subito un aborto spontaneo prima di rimanere nuovamente incinta. La coppia ha voluto ritentare ad avere unnonostante il timore che la gravidanza potesse nuovamente interrompersi e ha condiviso il racconto di quest'esperienza col pubblico invitando a non trattare come un tabù l'aborto spontaneo, a parlarne senza vergogna ...

OptiMagazine : Sesto figlio per #JamesVanDerBeek, il #Dawson di #DawsonsCreek si scaglia contro il tabù dell'aborto spontaneo… - Martyquore : In arrivo il sesto figlio per Dawson. Una ???? per la vagina della moglie - giovadb1608 : RT @_RoteFuchs: La moglie di James Van Der Beek, all'epoca Dawson Leery, aspetta il sesto figlio. Da Dawson's Creek a Settimo Cielo è un at… -