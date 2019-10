Sentenza su ergastolo | Salvatore Borsellino | “Un regalo alla mafia” Il legale di

La Sentenza Cedu sull'ergastolo ostativo e l'esonero di Giampaolo al Milan : Donald Trump non aveva proprio ritirato i ragazzi dal presidio in Siria. Insomma propagandava cavolate, confondeva il mondo e scherzava con il terrore. Di fatto la sua presunta decisione è stata fermata e depotenziata segnatamente dal Pentagono, con l'effetto di mostrare ancora una volta che il comm

Sentenza Cedu sull’ergastolo duro - Maria Falcone : “Non vanifichiamo anni di lotta alla mafia” : Esplodono le reazioni della politica dopo la Sentenza della Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo. "Dovremmo essere più gentili con ergastolani, mafiosi e assassini? Mai. Per quanto riguarda me e la Lega il carcere a vita per i peggiori delinquenti non si tocca", ha detto Matteo Salvini. Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia, si è definita preoccupata e ha avvertito contro la peculiarità della criminalità organizzata ...

Ergastolo ostativo - il ricorso del boss che fece decapitare il suo nemico : ecco come nasce la Sentenza di Strasburgo sul fine pena mai : Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario Marcello Viola non può accedere all’assegnazione al lavoro all’esterno, ai permessi premio, e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagine. Così ha fatto ...

Attesa la Sentenza di Strasburgo sull'eliminazione dell'ergastolo ostativo : Da lunedì potrebbe non essere così scontato che mafiosi e terroristi, colpevoli di numerosi omicidi e stragi, debbano scontare la propria pena in carcere. Infatti, la Grande Camera di Strasburgo si pronuncerà sull'ergastolo ostativo, altrimenti conosciuto con il termine 41bis dell'ordinamento penitenziario, uno strumento tanto prezioso quanto importante, fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'appello di Luigi Di Maio Con un ...

Sara Di Pietrantonio uccisa e bruciata a Roma - ergastolo all'ex fidanzato Paduano. La mamma di Sara : «Sentenza servirà per altre ragazze» : Condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, il vigilante in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della...