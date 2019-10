Seggiolini anti-abbandono obbligatori | firmato il decreto | cosa cambia

Al via l’obbligo per i Seggiolini anti-abbandono : seggiolini anti-abbandono: a breve saranno obbligatori. Per i bambini al di sotto dei 4 anni, si dovrà utilizzare infatti un dispositivo collegato al seggiolino, utile a scongiurare il terribile pericolo di dimenticare i bimbi in auto. Per alcuni un rischio impensabile, che tuttavia, come dimostra la cronaca, accade ancora troppo spesso. Come funziona il dispositivo? Non appena ci fermiamo e apriamo lo sportello ...

Seggiolini antiabbandono bambini - obbligo da fine febbraio : Ora per i dispositivi che danno l’allarme se si lascia un bambino solo all’interno di un auto c’è tutto: il decreto che ne fissa le caratteristiche tecniche è stato firmato. Ma l’obbligo di dotarsene scatterà solo 120 giorno dopo la sua entrata in vigore. Quando, tra l’altro, si saprà di quali incentivi statali si potrà fruire

Seggiolini antiabbandono - finalmente sono obbligatori per legge : RemmyInfant ReminderRemove Before LandingFunzione promemoria bimbo di WazeChildMinder SoftClipSense a lifeSeggiolino "Ricordati di me"Le regole da rispettareLe buone abitudiniLa prima forma di prevenzioneManca solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che arriverà nei prossimi giorni, ma i Seggiolini con dispositivo anti-abbandono sono diventati già ufficialmente obbligatori su tutte le auto che trasportano bambini fino a 4 anni. La ministra ...

Bambini - Seggiolini antiabbandono - firmato il decreto : Dopo il parere del Consiglio di Stato, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha finalmente firmato il decreto sui dispositivi antiabbandono per i Seggiolini: il provvedimento, attualmente allesame della Corte dei Conti, sarà pubblicato nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo (e non, come ipotizzato da altri nei giorni scorsi, 120 giorni dopo).Obbligatori da novembre. Se ...

