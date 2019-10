Se “l’islamismo ha colpito da dentro la prefettura di Parigi può tutto”

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 8 ottobre 2019) “L’attacco sarà ricordato come un importante punto di svolta nel terrorismo islamista”, spiegava ieri al Figaro lo studioso di islam e jihadismo Gilles Kepel. Il terrorismo islamico stavolta non ha usato armi da fuoco e l’obiettivo e le vittime non erano bambini ebrei a scuola (Tolosa), vignettisti