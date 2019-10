Scoppia la polemica per la foto di Paola Turci con Emma | Perché pubblichi uno

Buondì Motta - il nuovo spot ironizza sulla musica neomelodica e Scoppia la polemica : “Offende Napoli” : “Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera allo stesso tempo, oppure… musica Napoli!”. Buondì Motta colpisce ancora. Sta facendo discutere il nuovo spot pubblicitario della storica merendina che ironizza sulla musica neomelodica. Nel video, che sta andando in onda da qualche giorno in tv, si vede infatti la classica famigliola felice seduta a tavola in una mattina soleggiata pronta per fare colazione. I quattro ...

Il finale di Rosy Abate 2 riscritto ad un passo dalla messa in onda? Scoppia la polemica dei fan e tutto cambia : Novità in arrivo per il finale di Rosy Abate 2? Lo spin off di Squadra Antimafia si avvia verso l'ultima puntata, in onda venerdì sera su Canale 5, ma sembra proprio che i fan abbiano preso d'assalto la Taodue inondando di email le caselle di posta dei produttori della serie. Lo tsunami ha preso il via proprio sabato pomeriggio quando Vittorio Magazzù, l'attore che sta vestendo i panni di Leonardo, ha lasciato intendere che la serie si ...

Ponte Morandi - a Genova un videogioco sulla ricostruzione : Scoppia la polemica : Il videogame è stato installato all'InfoPoint del Porto Antico, e i visitatori possono cimentarsi da un monitor con la ricostruzione della struttura, manovrando gru e gestendo il lavoro delle ditte. Il gruppo consiliare Chiamami Genova: "E' una mancanza di rispetto nei confronti di chi in questa strage, causata da un sistema in cui si è privilegiato il profitto alla tutela delle persone, ha perso la vita".Continua a leggere

MotoGP - Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16.45! Scoppia la polemica - incidente sfiorato in qualifica! : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno sfiorato un clamoroso incidente durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, nel corso dell’ultimo giro i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e si è generata una scaramuccia che rinnova la grande rivalità tra i due avversari. Lo spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo ...

Gemma Galgani In Costume : Scoppia la Polemica! : Gemma Galgani in Costume in spiaggia non ha attirato il consenso dei follower e non solo, che l’hanno giudicata inadatta. Ecco per quale motivo in molti si sono scagliati contro la celebre dama di Uomini e Donne Over! Gemma Galgani sta per tornare in televisione, al Trono Over di Uomini e Donne. Se alcune voci sostengono che la dama torinese stia sperando in un ritorno di Giorgio Manetti, altri fanno infuriare la polemica circa un presunto ...

Chiara Ferragni - cinema di Torino decide di non proiettare il suo docufilm. Scoppia la polemica : “Giusto perché il nostro pubblico lo sappia all’Ideal NON sarà in calendario Chiara Ferragni: Unposted. #Sapevatelo”. La bordata antiFerragni è sbucata in un post di Facebook del cinema Ideal Cityplex di Torino. E sono partiti i complimenti, ma anche parecchie proteste. Un po’ come per quei cartelli anti-cani – “Noi stiamo fuori” – dall’Ideal di Corso Beccaria la provocazione in pubblico deve essere stata d’obbligo. Il ...

Nina Dobrev festeggia i 10 anni di The Vampire Diaries con Paul Wesley - e Ian Somerhalder? Scoppia la polemica : Una storia lunga dieci anni, a questo ha voluto rendere omaggio l'amata Nina Dobrev, colei che ha prestato il volto ad Elena Gilbert protagonista di The Vampire Diaries al fianco di Paul Wesley e Ian Somerhalder chiamati a interpretare i fratelli Salvatore. Tre ragazzi sconosciuti che hanno portato sul piccolo schermo un triangolo amoroso, una storia senza tempo, che ha conquistato tutto il mondo rendendo The Vampire Diaries una serie cult ...

Vieni da Me : Caterina Balivo fa un annuncio e Scoppia la polemica : Caterina Balivo fa un annuncio prima della diretta di Vieni da Me: è polemica Torna a partire da oggi, lunedì 9 settembre, Caterina Balivo alla guida di Vieni da Me, il contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato che durante la pausa estiva è stato rimpiazzato nella stessa fascia oraria da Io e Te di Pierluigi Diaco. Prima di fare il suo debutto in questa nuova stagione televisiva, Caterina Balivo ha annunciato di aver finito ...

Uomini e Donne - Dal Corso Scoppia dopo polemica red carpet : “Non sono stolto” : Andrea Dal Corso, da Uomini e Donne al Festival Del Cinema di Venezia con Teresa Langella Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati ospiti del Festival del Cinema di Venezia e ovviamente hanno accettato l’invito, tra l’altro presentandosi con due outfit molto belli. Come sapete, in molti hanno criticato la presenza di tronisti di […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso scoppia dopo polemica red carpet: “Non sono ...

Chiara Ferragni posta un video ma Scoppia la polemica : ecco perché : Chiara Ferragni posta un video su Instagram ma esplode una grande polemica. ecco il motivo Chiara Ferragni è molto amata ma purtroppo, spesso e volentieri, non viene compresa da chi la segue. L’influencer mondiale viene travolta dalle polemiche frequentemente e questa non è sicuramente una cosa piacevole. Sfortunatamente ciò è successo anche poco fa, i […] L'articolo Chiara Ferragni posta un video ma scoppia la polemica: ecco perché ...

Carro armato davanti al Marakana - in Serbia Scoppia la polemica : scoppia la polemica in Serbia per il Carro armato parcheggiato dai tifosi della Stella Rossa davanti allo stadio Marakana prima della gara di ritorno dei preliminari di Champions League contro lo Young Boys di questa sera. Il cingolato, un T-55 acquistato da un deposito militare, è stato parcheggiato fuori dallo stadio come “attrazione“, ha fatto sapere il club serbo sulla sua pagina Facebook. Tuttavia, il gesto ha diviso i ...

Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser : Scoppia la polemica : Cecilia Rodriguez ha postato una fotografia con Ignazio che fa molto discutere, ecco perché Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due appaiono sempre più innamorati ed in sintonia, il che li rende inseparabili. Insomma la casa del Grande Fratello ha portato fortuna ad entrambi visto che li […] L'articolo Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser: scoppia la polemica proviene da Gossip e ...

“Sei uno scheletro!”. Martina Colombari - fisico da urlo a 44 anni. Ma Scoppia la polemica : Saranno passati anche vent’anni dalla sua elezione a Miss Italia 1999, ma Martina Colombari continua ad essere qualcosa di assurdo. La modella emiliana ha compiuto poco tempo fa i quarantaquattro anni ma il suo è veramente un fisico immortale. Il segreto, come vedremo in seguito, è senza dubbio l’allenamento fisico: corsa, ma anche bicicletta e tanta piscina. Solo così riesce a mantenere sode e toniche le sue forme strepitose. Anche se qualcuno ...

Andreas Muller senza costume (FOTO) : Scoppia la polemica sul web : Andreas Muller senza costume sui social: la foto scatena una polemica Estate bollente per Andreas Muller. Il vincitore della sedicesima edizione di Amici e ballerino professionista del talent della Filippi, è stato immortalato in piscina in una ‘veste’ che ha mandato in visibilio i suoi follower. Proprio su Instagram, si è mostrato senza costume: Andreas Muller si trova in mezzo all’acqua della piscina, a pancia in giù su un ...